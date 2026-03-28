Atalanta : l'après-Palestra a déjà commencé : qui sont les nouveaux talents, de Vavassori à Steffanoni ?

Il a fêté ses seize ans en juillet dernier et, cette année, il alterne entre les équipes U17 et U18, jouant toujours dans une catégorie d'âge inférieure à la sienne. Il a débuté au Milan AC avec son frère Luca (gardien né en 2004, qui évolue désormais en Serie C à l'Ospitaletto), mais il est arrivé à Bergame très jeune et a également fait cette année ses premières apparitions en Youth League contre le PSG et Chelsea. C'est un gardien de but de 191 cm, ce qui lui permet de bien couvrir la surface de but. Lors des différentes compétitions juniors, il a arrêté plusieurs penalties décisifs et il est également doué avec ses pieds et dans la vision du jeu : certains buts ont été marqués directement sur ses dégagements.