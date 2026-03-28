Les débuts de Marco Palestra en équipe nationale étaient attendus depuis longtemps : meilleur jeune Italien de cette saison, certains le considèrent comme le meilleur ailier de la Serie A 2025/26, et d'autres affirment même qu'il fait désormais partie des meilleurs en Europe. Une saison de rêve pour cet ailier né en 2005, propriété de l'Atalanta et prêté (sans option de rachat) à Cagliari jusqu'en juin prochain, qui a fait ses débuts sous le maillot de l'Italie lors de la victoire 2-0 contre l'Irlande du Nord en entrant en fin de match à la place de Politano. Un autre, énième talent issu du centre de formation de l'Atalanta. Cette étiquette « nerazzurra » est synonyme de qualité pour les jeunes qui s'envolent de Bergame ; et tandis que Palestra poursuit son parcours de progression, à Zingonia, on travaille déjà depuis longtemps à faire émerger de nouveaux joyaux.
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Atalanta : l'après-Palestra a déjà commencé : qui sont les nouveaux talents, de Vavassori à Steffanoni ?
FEDERICO STEFFANONI (Milieu de terrain, né en 2008)
Après avoir débuté la saison en Primavera, il a été intégré à l'équipe des moins de 23 ans de Bocchetti. En Serie C, il s'impose comme titulaire, notamment grâce à sa polyvalence : il a joué à droite, à gauche, au poste de milieu de terrain central et même de milieu offensif ; s'adaptant à tous les types de schémas tactiques, que ce soit avec un arrière latéral derrière lui ou en montant et descendant sur toute la largeur du terrain. Ceux qui le connaissent bien soulignent que l'assurance avec laquelle il joue le ballon est l'une de ses principales qualités, bien qu'il n'ait encore que 17 ans.
DOMINIC VAVASSORI (Attaquant né en 2005)
C'est sans doute le joueur le plus prêt à faire le saut en équipe première. Pilier de l'équipe des moins de 23 ans, il a déjà été plusieurs fois remplaçant avec l'équipe première en Serie A et en Ligue des champions, et Palladino l'observe depuis son arrivée. Titulaire d'un double passeport italien et brésilien en raison des origines de son père Luciano (né au Brésil et adopté par une famille de Bergame), Vavassori peut évoluer à n'importe quel poste à partir de la ligne médiane. Doté d'une excellente technique et d'un excellent sens du timing, lorsqu'il s'en va vers l'avant, il réussit neuf fois sur dix.
NICOLO' BALDO (Attaquant né en 2006)
Il figure parmi les cinq meilleurs buteurs du championnat Primavera, avec une moyenne de plus d'un but tous les deux matchs, ce qui montre bien à quel point ce jeune joueur vit pour marquer. Mais ce n'est pas tout : Baldo sait bien conserver le ballon pour faire monter son équipe et est doué de la tête ; si nécessaire, il peut également s'étirer sur le côté gauche dans un trio offensif (en jouant du pied opposé). Cette année, il a également inscrit son premier but en Youth League (contre l'Eintracht Francfort) et disputé quelques matchs en tant que capitaine. Considéré comme l'un des meilleurs jeunes du centre de formation, certains clubs étrangers sont déjà venus en Italie pour le suivre de près.
DANIEL CURCIO (Attaquant né en 2008)
En descendant d'une catégorie, voici le meilleur joueur des moins de 18 ans de l'Atalanta. Né à Tradate (Varèse), il possède également un passeport espagnol en raison des origines de sa mère et a pour l'instant choisi de jouer avec les Furie Rosse ; international U16, il a déjà remporté en Italie deux titres de champion U14 et U15 avec l'Inter (où il a marqué plus de 40 buts) et est arrivé à Bergame cet été en provenance de Gérone. Attaquant ambidextre et doué devant le but, la vitesse est l'une de ses meilleures qualités.
MATTIA SONZOGNI (Gardien de but, né en 2009)
Il a fêté ses seize ans en juillet dernier et, cette année, il alterne entre les équipes U17 et U18, jouant toujours dans une catégorie d'âge inférieure à la sienne. Il a débuté au Milan AC avec son frère Luca (gardien né en 2004, qui évolue désormais en Serie C à l'Ospitaletto), mais il est arrivé à Bergame très jeune et a également fait cette année ses premières apparitions en Youth League contre le PSG et Chelsea. C'est un gardien de but de 191 cm, ce qui lui permet de bien couvrir la surface de but. Lors des différentes compétitions juniors, il a arrêté plusieurs penalties décisifs et il est également doué avec ses pieds et dans la vision du jeu : certains buts ont été marqués directement sur ses dégagements.