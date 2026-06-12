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Gianluca Minchiotti

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Atalanta : l’ancien joueur de la Juventus Sbravati est officiellement recruté

Atalanta Bergame
Mercato
Serie A

Il est nommé Directeur du Département Technique et du Développement des Joueurs du centre de formation.

Dans un communiqué officiel, l’Atalanta Bergame annonce l’arrivée d’un nouveau responsable à son centre de formation, afin de renforcer davantage son vivier de jeunes talents. À compter du 1ᵉʳ juillet, Michele Sbravati prendra ainsi les fonctions de directeur technique et du développement des joueurs du centre de formation, en travaillant en synergie et en étroite collaboration avec le directeur du centre, Roberto Samaden.


Né en 1965, il a dirigé pendant plus de vingt ans le centre de formation du Genoa, dont les dix-huit dernières années en tant que responsable.


  • Le communiqué précise : « Peu après, en juillet 2024, il rejoint la Juventus pour occuper pendant deux ans le poste de directeur du football junior.


    Au fil de sa carrière, il a révélé de nombreux talents et formé des générations de jeunes joueurs, s’imposant comme l’un des dirigeants les plus respectés du football junior.


    La famille Percassi, la famille Pagliuca et l’ensemble du club lui réservent un accueil chaleureux et lui souhaitent plein succès dans ses nouvelles fonctions. »


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