Atalanta : l’ancien joueur de la Juventus Sbravati est officiellement recruté

Dans un communiqué officiel, l’Atalanta Bergame annonce l’arrivée d’un nouveau responsable à son centre de formation, afin de renforcer davantage son vivier de jeunes talents. À compter du 1ᵉʳ juillet, Michele Sbravati prendra ainsi les fonctions de directeur technique et du développement des joueurs du centre de formation, en travaillant en synergie et en étroite collaboration avec le directeur du centre, Roberto Samaden.





Né en 1965, il a dirigé pendant plus de vingt ans le centre de formation du Genoa, dont les dix-huit dernières années en tant que responsable.



