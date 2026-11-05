Cristiano Giuntoli, directeur sportif de l'Atalanta, s'exprime au micro de Sky Sport avant le match de Conference League face au Kairat Almaty : « Nous sommes peu nombreux, nous avons beaucoup d'absents. Les joueurs ont livré de bons matchs et d'autres moins bons. L'engagement n'a jamais fait défaut. Nous devons avoir la force de réagir aux difficultés, non seulement techniques, mais aussi morales. »
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Atalanta, Giuntoli : « Le stage de préparation nous a fait du bien »
Prochains matchs
Sur la mise au vert : « Cela nous a fait du bien. Nous avons passé du temps ensemble et nous n’avons pas parlé que de football. C’est un moment délicat. Ce sera notre huitième match en quelques jours et nous savons que nous pouvons compter sur nous-mêmes. Être ensemble nous donne de la force. Certains seront encore absents, mais nous récupérerons d’autres joueurs qui nous donneront un coup de main. Pour le match de l’autre jour, nous sommes satisfaits de notre première période malgré un but qui nous a coupé les jambes. Ensuite, nous n’avons pas réagi et nous devons le faire désormais. »
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