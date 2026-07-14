Atalanta, Giuntoli : « Le centre d'entraînement ? Nous avons agi correctement, tout le monde était au courant. Carnesecchi reste. Nous sommes surpris par le cas d'Ederson, nous voulons prolonger son contrat. »

« Je suis très honoré d’être à l’Atalanta, les Percassi m’ont accueilli comme un fils. Impossible de ne pas tomber amoureux de l’Atalanta. Chaque année, le club forme une multitude de talents pour le football européen et mondial. Je suis fier de faire partie de ce club : je me reconnais beaucoup dans bon nombre de ses principes, notamment celui de la durabilité. »





Dès mon arrivée, j’ai misé sur l’identité du club, et cela a guidé le choix de Sarri. Depuis des années, l’Atalanta avance sans se fixer d’objectifs, mais en travaillant avec humilité pour accomplir des exploits. Beaucoup d’humilité et de travail. Sarri est quelqu’un de formidable. Il a mûri, notamment après la situation délicate qu’il a vécue à la Lazio, où il a obtenu des résultats exceptionnels. Je l’ai trouvé plus ouvert et plus en phase avec son temps. Nous sommes fiers de travailler avec lui. »





«Ederson ? Nous avons été surpris. Il est heureux de rester et nous travaillons sur la prolongation de son contrat.»





« Nous sommes convaincus de la force denotre effectif, tant surleplan quantitatif que qualitatif. Il faut encore affiner certains détails, mais nous disposons déjà d’une grande qualité, y compris chez les jeunes. Nous sommes sereins et confiants. »





« Qu’en est-il de Koopmeiners ? Nous avons échangé avec le joueur et le club. Rien de plus. »





« Nous sommes satisfaits de l'arrivée de Gaetano. L'Atalanta doit toujours rester attentive aux opportunités du marché, mais pour nous, la priorité reste le travail sur le terrain. »





« Alajbegovic ? On entend beaucoup de choses, mais nous, on se concentre sur le terrain. »





« Le “nouveau Palestra” ? Sur le côté droit, nous avons Bellanova et Zappacosta, et nous sommes satisfaits de les avoir. Je pense qu’ils peuvent aussi évoluer à quatre. À mon avis, parler du “nouveau Palestra” n’est pas très opportun. Il y a un groupe de jeunes disponibles et déterminés à se donner à fond. »





« Ahanor est-il convoité par la Premier League ? Nous voulons conserver nos joyaux. Il y a beaucoup de rumeurs, mais nous ne céderons personne. »





« Carnesecchi ? Nous repartirons avec lui. Marco restera à l’Atalanta et nous sommes convaincus que ce groupe peut faire de belles choses. »





« L’affaire Palestra ? Nous avons toujours été informés de tout. Nous avons toujours agi avec loyauté envers toutes les parties, et nous sommes heureux que Palestra représente l’Italie également en Premier League. »