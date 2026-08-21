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Giorgio Scalvini AtalantaGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Atalanta : entorse à la cheville pour Scalvini, communiqué médical et délais de récupération

Atalanta Bergame
Serie A
G. Scalvini

Le défenseur s’est blessé lors du match aller des tours préliminaires de la Conference League

Comme on peut le lire dans le communiqué officiel de l'Atalanta, « Le joueur Giorgio Scalvini a subi des examens instrumentaux, à la suite de la blessure contractée lors du match d’hier contre l’Hapoel Tel-Aviv, lesquels ont mis en évidence un traumatisme par entorse de la cheville gauche ».


Le communiqué poursuit : « Le joueur a entamé son processus de rééducation et son état sera évalué au jour le jour ». Rappelons que Scalvini a dû jeter l’éponge à la 26e minute du match de jeudi soir joué à Bergame contre l'Hapoel Tel Aviv, rencontre comptant pour le match aller des tours préliminaires de Conference League, et a été remplacé par Kristensen, tout juste arrivé de l’Udinese.


  • Scalvini va tenter de récupérer pour la semaine prochaine, pour le match retour contre l’équipe israélienne, tandis qu’il manquera les débuts en championnat, qui verront dimanche l’Atalanta opposée à Sassuolo au New Balance Stadium.

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