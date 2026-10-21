L’Atalanta devra se passer de Sead Kolasinac pendant les deux prochaines semaines. Les examens d’imagerie passés ce matin par le défenseur bosnien ont révélé une lésion de faible grade du muscle droit fémoral de la cuisse gauche, selon l’ANSA.
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Atalanta : élongation du droit fémoral pour Kolasinac, combien de matches va-t-il manquer ?
Kolasinac a été remplacé dimanche sur la pelouse de l’AC Milan par Relja Obric, qui faisait ses débuts à la 20e minute. Sa rééducation a déjà commencé. Outre le match contre l’Ajax jeudi, le joueur devrait manquer ceux contre Frosinone, la Fiorentina et Parme.
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