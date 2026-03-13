L'Atalanta récupère Ederson pour le match contre l'Inter, mais il y a également des nouvelles concernant Charles De Ketelaere et Giacomo Raspadori : selon Sky Sport, le milieu de terrain sera convoqué pour le match à San Siro, en vue de la prochaine rencontre de championnat contre l'Inter, prévue demain à 15 h. Le Brésilien fait son retour parmi les joueurs disponibles, après avoir manqué les six derniers matchs : sa dernière apparition remontait au match aller contre le Borussia Dortmund, après quoi une fatigue musculaire l'avait contraint à rester sur la touche pendant les semaines suivantes.
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Atalanta, bonne nouvelle pour l'Inter : Ederson est de retour, le choix se porte sur De Ketelaere et Raspadori
LES CHOIX AU MILIEU DE TERRAIN
Ce retour constitue une option importante pour le milieu de terrain nerazzurro, même si le Brésilien devrait commencer sur le banc : le staff technique préfère en effet le réintégrer progressivement après sa longue absence, de sorte que De Roon et Pasalic devraient très probablement rester titulaires.
LE CHOIX TOMBE SUR DE KETELAERE ET RASPADORI
Il reste toutefois à évaluer l'état de forme de Charles De Ketelaere et de Giacomo Raspadori : les deux joueurs se rendront tout de même au stage de préparation de l'équipe à Milan, mais la décision finale quant à leur présence sur le banc ne sera prise que demain matin. Le staff médical souhaite en effet surveiller leur état de forme jusqu'au dernier moment avant de lever les doutes concernant leur sélection officielle pour le match,
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