Atalanta, bonne nouvelle pour l'Inter : Ederson est de retour, le choix se porte sur De Ketelaere et Raspadori

L'Atalanta récupère Ederson pour le match contre l'Inter, mais il y a également des nouvelles concernant Charles De Ketelaere et Giacomo Raspadori : selon Sky Sport, le milieu de terrain sera convoqué pour le match à San Siro, en vue de la prochaine rencontre de championnat contre l'Inter, prévue demain à 15 h. Le Brésilien fait son retour parmi les joueurs disponibles, après avoir manqué les six derniers matchs : sa dernière apparition remontait au match aller contre le Borussia Dortmund, après quoi une fatigue musculaire l'avait contraint à rester sur la touche pendant les semaines suivantes.