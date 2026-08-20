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Aston Villa subit un coup dur pour Taylor Harwood-Bellis, alors que Southampton rejette une offre de 18 M£
Southampton tient bon au sujet de la star de l’Angleterre
Aston Villa a vu une offre d’environ 18 millions de livres sterling, plus des bonus supplémentaires, rejetée par Southampton pour le défenseur central Harwood-Bellis. Le club des Midlands, qui se prépare à une campagne nationale et européenne exigeente, a identifié le joueur de 24 ans comme une cible prioritaire pour renforcer ses options défensives après des départs importants de Villa Park.
Southampton, qui a décroché une quatrième place en Championship la saison dernière avant une élimination controversée en play-offs à la suite du scandale du « Spygate », réclamerait un montant d’environ 25 millions de livres sterling pour le défenseur. Après avoir lui-même lourdement investi sur le joueur, le club de la côte sud n’est soumis à aucune pression immédiate pour vendre et estime que sa valeur reflète son statut d’international anglais à part entière.
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Combler le vide laissé par Konsa
L’urgence qui entoure la poursuite de Harwood-Bellis par Emery s’explique par le départ imminent d’Ezri Konsa. Le défenseur anglais est actuellement en passe de rejoindre Arsenal dans le cadre d’un accord de plus de 50 millions de livres sterling, ce qui laisserait un énorme vide au cœur de la défense de Villa. Avec le départ de Konsa vers l’Emirates, Villa doit trouver un remplaçant qui possède le même sang-froid et la même capacité à relancer proprement.
Harwood-Bellis a initialement commencé son parcours professionnel au sein du centre de formation de Manchester City. Bien qu’il ait acquis une expérience significative à travers plusieurs prêts, il n’a jamais réussi à percer en équipe première à Manchester City. Il est ensuite devenu un élément clé de Southampton la saison dernière, avec 48 apparitions toutes compétitions confondues, dont 41 en Championship et les deux manches des demi-finales des play-offs. Le défenseur a déjà disputé deux matches avec les Saints cette saison, en jouant l’intégralité des 90 minutes lors de la victoire 2-0 en League Cup contre Colchester United et de la défaite 2-1 lors de la première journée de Championship face à Watford.
Un été de transition à Villa Park
L’été a été marqué par d’immenses changements à Aston Villa depuis son sacre en Ligue Europa au mois de mai. Poussé par la nécessité d’équilibrer les comptes et de renouveler l’effectif, le club a mené une vaste refonte, en validant les départs très médiatisés de cadres tels que Youri Tielemans vers Manchester United, Morgan Rogers vers Chelsea et Lucas Digne vers le Paris Saint-Germain.
D’autres inquiétudes persistent concernant l’avenir d’autres figures emblématiques. Le gardien Emi Martinez et Ollie Watkins, meilleur buteur de l’histoire du club en Premier League, font tous deux l’objet d’intenses spéculations concernant de possibles départs de Birmingham. Si Villa est désespéré à l’idée de conserver ses stars majeures, l’attrait financier des cadors européens continue de peser lourd.
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Emery poursuit sa campagne de recrutement
Malgré ce contretemps dans les négociations pour Harwood-Bellis, Villa a été actif sur le marché afin de s’assurer que l’effectif reste compétitif. Plus tôt cette semaine, le club a confirmé les arrivées du gardien japonais Zion Suzuki et du talentueux arrière gauche Matteo Ruggeri. Ces signatures font suite aux recrutements précédents du milieu brésilien Joao Gomes, en provenance de Wolverhampton, et du prometteur attaquant Johan Manzambi, arrivé du club allemand de Fribourg.
Pour la suite, Southampton retrouvera la compétition face à Stoke City le samedi 22 août. De son côté, Aston Villa lancera sa campagne de Premier League 2026-2027 ce dimanche avec un déplacement sur la pelouse de Brighton & Hove Albion, à l'Amex Stadium.
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