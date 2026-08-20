Aston Villa a vu une offre d’environ 18 millions de livres sterling, plus des bonus supplémentaires, rejetée par Southampton pour le défenseur central Harwood-Bellis. Le club des Midlands, qui se prépare à une campagne nationale et européenne exigeente, a identifié le joueur de 24 ans comme une cible prioritaire pour renforcer ses options défensives après des départs importants de Villa Park.

Southampton, qui a décroché une quatrième place en Championship la saison dernière avant une élimination controversée en play-offs à la suite du scandale du « Spygate », réclamerait un montant d’environ 25 millions de livres sterling pour le défenseur. Après avoir lui-même lourdement investi sur le joueur, le club de la côte sud n’est soumis à aucune pression immédiate pour vendre et estime que sa valeur reflète son statut d’international anglais à part entière.