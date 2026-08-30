Aston Villa a rapidement bougé pour s’attacher les services d’un nouveau défenseur central, en parvenant à un accord de principe pour Harwood-Bellis. Selon The Athletic, la structure de l’opération est largement en place, le club s’attendant à payer une indemnité initiale de 25 millions de livres sterling, plus 5 M£ supplémentaires sous forme de bonus, ce qui porte le montant total à 30 M£.

L’expert du mercato Fabrizio Romano a également confirmé la nouvelle, en écrivant : « Aston Villa a trouvé un accord verbal pour recruter Taylor Harwood Bellis en provenance de Southampton, here we go ! #AVFC a bouclé l’accord verbal pour 25 M£ plus 5 M£ de bonus. Feu vert du joueur. Les documents n’ont pas encore été échangés mais l’accord verbal est conclu. » Emery a joué un rôle déterminant pour faire avancer l’opération après que le club avait précédemment vu deux offres rejetées.