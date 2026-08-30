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Southampton v Middlesbrough - Sky Bet Championship Play-Off Semi-Final Second LegGetty Images Sport
Moataz Elgammal

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Aston Villa se rapproche d’un transfert à 30 M£ pour le défenseur de Southampton Taylor Harwood-Bellis

Mercato
T. Harwood-Bellis
Aston Villa
Southampton
Premier League

Aston Villa est sur le point de boucler un renfort défensif de poids après avoir trouvé un accord verbal pour recruter le défenseur central Taylor Harwood-Bellis en provenance de Southampton, pensionnaire de Championship. L’international anglais arrivera pour renforcer l’arrière-garde d’Unai Emery alors que le club cherche d’urgence à remplacer le récent partant Ezri Konsa pour la nouvelle saison.

  • Accord trouvé pour Harwood-Bellis

    Aston Villa a rapidement bougé pour s’attacher les services d’un nouveau défenseur central, en parvenant à un accord de principe pour Harwood-Bellis. Selon The Athletic, la structure de l’opération est largement en place, le club s’attendant à payer une indemnité initiale de 25 millions de livres sterling, plus 5 M£ supplémentaires sous forme de bonus, ce qui porte le montant total à 30 M£.

    L’expert du mercato Fabrizio Romano a également confirmé la nouvelle, en écrivant : « Aston Villa a trouvé un accord verbal pour recruter Taylor Harwood Bellis en provenance de Southampton, here we go ! #AVFC a bouclé l’accord verbal pour 25 M£ plus 5 M£ de bonus. Feu vert du joueur. Les documents n’ont pas encore été échangés mais l’accord verbal est conclu. » Emery a joué un rôle déterminant pour faire avancer l’opération après que le club avait précédemment vu deux offres rejetées.

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    Remplacer un départ majeur

    La poursuite de Harwood-Bellis est devenue une priorité majeure après le départ de Konsa, qui a rejoint Arsenal pour 51 M£ plus tôt dans ce mercato. Le club des Midlands a étudié plusieurs options sur le marché pour combler ce vide.

    Un transfert envisagé pour Joel Ordonez a capoté en raison d'inquiétudes liées à une fracture du métatarse subie lors de la Coupe du monde, tandis qu'une éventuelle opération pour Jean-Clair Todibo a également été examinée.

    Cependant, Harwood-Bellis est resté la cible principale. Le joueur de 24 ans apporte une expérience précieuse, avec 134 apparitions sous le maillot de Southampton depuis son arrivée en provenance de Manchester City, pour 12 buts et sept passes décisives.

  • L’absence récente expliquée

    Les spéculations autour de Harwood-Bellis se sont récemment intensifiées après son absence remarquée du groupe de Southampton. Si le défenseur a disputé l’intégralité des 90 minutes lors d’une victoire 2-0 en Carabao Cup contre Colchester United le 8 août et a joué lors d’une défaite 2-1 en championnat face à Watford, il a manqué les trois dernières rencontres.

    Southampton a choisi de l’écarter alors que les doutes sur son avenir immédiat grandissaient et que les négociations avec Aston Villa progressaient. Ayant déjà donné son feu vert au transfert, il est désormais attendu comme la neuvième recrue de l’été pour l’équipe d’Emery, qui continue de renforcer son effectif.

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  • Taylor Harwood-Bellis Southampton 2025-26Getty

    Quelle suite pour Aston Villa ?

    Aston Villa et Southampton vont désormais s’atteler à finaliser les bonus restants et à échanger les documents nécessaires pour officialiser le transfert.

    Harwood-Bellis devra passer sa visite médicale avant la fermeture du mercato. Une fois cela confirmé, Emery se concentrera sur l’intégration rapide du défenseur dans son onze de départ, en espérant qu’il puisse avoir un impact immédiat lors de leurs prochains matches de Premier League.

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