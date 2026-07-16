En rejoignant Birmingham, Palhinha resterait en Premier League. En 2024, le Bayern avait versé 51 millions d’euros au FC Fulham pour s’attacher les services de ce milieu défensif, mais Palhinha n’avait pas réussi à s’imposer comme titulaire à Munich. La saison dernière, il avait donc été prêté à Tottenham Hotspur, où il avait livré quelques performances décisives dans la lutte contre la relégation.

Les Spurs n’ont toutefois pas levé l’option d’achat, déclenchant un véritable bras de fer autour de l’avenir du milieu de terrain. Ces dernières semaines, son ancien club du Sporting CP, son rival historique Benfica, la Juventus Turin ainsi que des offres alléchantes en provenance d’Arabie saoudite ont été cités. Aston Villa entre désormais dans la course et renforce la concurrence pour s’attacher ses services.

Les dirigeants villans recherchent en priorité des renforts dans l’entrejeu. Dans l’entrejeu, Youri Tielemans, élément clé, a quitté le vainqueur de la Ligue Europa pour Manchester United. De plus, Villa devra se passer pendant longtemps d’un autre milieu de terrain central, Amadou Onana : l’international belge s’est récemment déchiré un ligament croisé lors de la Coupe du monde.

Avec Joao Gomes, en provenance des Wolverhampton Wanderers, relégués en deuxième division, Villa semble déjà avoir trouvé un nouveau « numéro 6 ». Un peu plus haut sur le terrain, au poste de « numéro 8 » ou de « numéro 10 », c’est très probablement Johan Manzambi qui prendra la relève ; selon certaines informations, les Anglais verseraient près de 70 millions d’euros au SC Fribourg pour son transfert.