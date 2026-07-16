Selon Fabrizio Romano et The Athletic, Aston Villa s’intéresse de près à Palhinha, que le Bayern Munich souhaite céder.
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Aston Villa s’invite dans la danse ! Un milieu de terrain du Bayern Munich serait sur le point de rejoindre le vainqueur de la Ligue Europa
Selon Romano, le nom de Palhinha figure sur la short-list de Villa pour renforcer le milieu de terrain. Le club, quatrième de la dernière Premier League, voit le Portugais comme une option crédible. Toutefois, aucune offre ni discussion formelle n’a encore eu lieu avec le FC Bayern, d’après le journaliste.
Selon The Athletic, des pourparlers ont néanmoins eu lieu, mais Aston Villa viserait un prêt, formule qui ne correspondrait pas aux attentes du FC Bayern. Le champion d’Allemagne souhaite céder le milieu de terrain de 31 ans pour générer une recette substantielle et aurait fixé son prix autour de 25 millions d’euros. Le contrat de Palhinha court jusqu’en 2028.
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Le FC Bayern souhaite se séparer de lui : quelle sera la prochaine destination de João Palhinha ?
En rejoignant Birmingham, Palhinha resterait en Premier League. En 2024, le Bayern avait versé 51 millions d’euros au FC Fulham pour s’attacher les services de ce milieu défensif, mais Palhinha n’avait pas réussi à s’imposer comme titulaire à Munich. La saison dernière, il avait donc été prêté à Tottenham Hotspur, où il avait livré quelques performances décisives dans la lutte contre la relégation.
Les Spurs n’ont toutefois pas levé l’option d’achat, déclenchant un véritable bras de fer autour de l’avenir du milieu de terrain. Ces dernières semaines, son ancien club du Sporting CP, son rival historique Benfica, la Juventus Turin ainsi que des offres alléchantes en provenance d’Arabie saoudite ont été cités. Aston Villa entre désormais dans la course et renforce la concurrence pour s’attacher ses services.
Les dirigeants villans recherchent en priorité des renforts dans l’entrejeu. Dans l’entrejeu, Youri Tielemans, élément clé, a quitté le vainqueur de la Ligue Europa pour Manchester United. De plus, Villa devra se passer pendant longtemps d’un autre milieu de terrain central, Amadou Onana : l’international belge s’est récemment déchiré un ligament croisé lors de la Coupe du monde.
Avec Joao Gomes, en provenance des Wolverhampton Wanderers, relégués en deuxième division, Villa semble déjà avoir trouvé un nouveau « numéro 6 ». Un peu plus haut sur le terrain, au poste de « numéro 8 » ou de « numéro 10 », c’est très probablement Johan Manzambi qui prendra la relève ; selon certaines informations, les Anglais verseraient près de 70 millions d’euros au SC Fribourg pour son transfert.
Joao Palhinha à Aston Villa ? Ses statistiques en Premier League jusqu’à présent
Saison
Club
Matchs en Premier League
2022/23
FC Fulham
35 (3 buts)
2023/24
FC Fulham
33 (4 buts)
2025/26
Tottenham Hotspur
33 (5 buts)
Total
Fulham / Tottenham
101 (12 buts)
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