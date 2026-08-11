Les vainqueurs de la Super Coupe doivent recevoir une dotation totale de 5 M€ (4,3 M£), composée de 4 M€ de prime de participation et d’1 M€ de bonus de victoire, tandis que les finalistes malheureux repartiront avec 4 M€ (3,4 M£). L’UEFA a confirmé que les paiements à Villa et au PSG seront effectués le vendredi 21 août.

Villa a généré environ 30 M£ grâce à son beau parcours en Ligue Europa la saison dernière, tandis que le PSG a accumulé environ 100 M£ lors de sa campagne européenne après avoir battu Arsenal en finale.