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Adhe Makayasa

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Aston Villa s’apprête à recevoir un important coup de pouce financier alors qu’Unai Emery prépare le choc de la Supercoupe de l’UEFA face au PSG

Aston Villa
Super Coupe de l'UEFA
Paris Saint-Germain vs Aston Villa
Paris Saint-Germain
Premier League

Aston Villa s’apprête à recevoir un important coup de pouce financier alors que l’équipe d’Unai Emery finalise sa préparation pour sa Supercoupe de l’UEFA face au Paris Saint-Germain à Salzbourg. Le vainqueur de la Ligue Europa empochera des millions de primes versées par l’instance dirigeante du football européen, des fonds précieux alors que le club cherche à conclure des transferts en toute fin de mercato estival.

  • Le triomphe européen débloque un pactole

    Villa a obtenu une prime de plusieurs millions de livres sterling grâce à sa qualification pour la Supercoupe de l’UEFA, à la suite de sa victoire en Ligue Europa la saison dernière. L’équipe d’Emery doit affronter le Paris Saint-Germain à Salzbourg après que le géant français a remporté la Ligue des champions. Une victoire éclatante 3-0 contre le SC Freiburg en finale à Istanbul a couronné une soirée mémorable pour le club des Midlands, mettant fin à 30 ans de disette de trophées et lui offrant son deuxième grand titre européen.

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    Les revenus de la Supercoupe détaillés

    Les vainqueurs de la Super Coupe doivent recevoir une dotation totale de 5 M€ (4,3 M£), composée de 4 M€ de prime de participation et d’1 M€ de bonus de victoire, tandis que les finalistes malheureux repartiront avec 4 M€ (3,4 M£). L’UEFA a confirmé que les paiements à Villa et au PSG seront effectués le vendredi 21 août.

    Villa a généré environ 30 M£ grâce à son beau parcours en Ligue Europa la saison dernière, tandis que le PSG a accumulé environ 100 M£ lors de sa campagne européenne après avoir battu Arsenal en finale.

  • La prime aide lors du mercato

    Bien que relativement modeste en comparaison, toute recette supplémentaire offre une marge de manœuvre cruciale alors qu’Aston Villa compose avec les contraintes de la règle du coût de l’effectif de l’UEFA, largement relayées. Cette rentrée d’argent offre à Emery une latitude financière vitale pour poursuivre ses cibles dans les derniers instants du mercato. Aston Villa devrait finaliser un accord pour le latéral gauche de l’Atletico Madrid Matteo Ruggeri, tandis que Joao Palhinha reste dans son viseur pour pallier la blessure d’Amadou Onana.

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  • FC Bayern München v Aston Villa - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Emery se prépare pour Paris

    Le PSG aborde cette rencontre avec l’objectif d’enchaîner un deuxième sacre consécutif en Super Coupe après avoir dominé Tottenham Hotspur aux tirs au but à Udine l’été dernier. Pendant ce temps, le latéral de Villa Matty Cash a exprimé sa ferme détermination à ramener le trophée européen à la maison. Ce rendez-vous de prestige à Salzbourg servira de test décisif pour évaluer le degré de préparation de l’effectif d’Emery avant la fermeture officielle du mercato estival.

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