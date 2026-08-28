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Aston Villa s’accorde sur un transfert initial de 55 M€ pour recruter le prodige du PSG Ibrahim Mbaye
Aston Villa s’accorde avec le PSG sur le montant du transfert
Le club a bouclé avec succès l’arrivée de Mbaye après avoir égalé l’évaluation à 55 M€ fixée par les champions de France. Comme l’a rapporté The Athletic, le transfert est actuellement en cours de finalisation, avec toutes les formalités administratives nécessaires désormais en cours.
La solide relation entre le président d’Aston Villa, Nassef Sawiris, et le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, s’est révélée être un facteur crucial dans la conclusion de l’accord.
Mbaye avait suscité un intérêt important de la part d’autres grands clubs cet été, notamment Liverpool, mais Aston Villa a agi de manière décisive pour s’attacher ses services. Il représente un coup important pour le club et correspond parfaitement aux plans tactiques établis par l’entraîneur Emery.
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Mbaye apporte une expérience du haut niveau malgré son jeune âge
L’adolescent a rejoint à l’origine le PSG en provenance du FC Versailles 78 à l’été 2018 et a rapidement gravi les échelons de son centre de formation. Il a fait ses débuts en équipe première avec le club français en août 2024, à seulement 16 ans.
Depuis, Mbaye a cumulé 42 apparitions avec l’équipe première, pour un bilan de quatre buts et quatre passes décisives. La saison dernière à elle seule, il a inscrit trois buts et délivré deux passes décisives en 31 matches toutes compétitions confondues. Durant son passage à Paris, Mbaye est également devenu le plus jeune joueur à avoir jamais débuté un match officiel avec le PSG. Il a été titularisé lors de 10 matches de Ligue 1 et d’un match de Ligue des champions, démontrant qu’il était prêt pour le football européen de haut niveau.
Le succès international et la refonte estivale de l’effectif
Sur la scène internationale, Mbaye a changé d’allégeance en quittant les équipes de jeunes de la France pour représenter le Sénégal. Depuis ses débuts avec la nation africaine en novembre 2025, l’ailier compte 15 sélections. Il a largement participé au sacre de son équipe lors de la Coupe d’Afrique des nations 2025, en disputant six matches, et a été titulaire à trois reprises pendant la Coupe du monde 2026, marquant contre la France le 16 juin.
Au niveau des clubs, Aston Villa s’est montré incroyablement actif lors de ce mercato, avec déjà huit recrues. Nicolas Jackson devrait être sa neuvième arrivée. Le club a également enregistré des départs majeurs, avec Morgan Rogers qui a rejoint Chelsea pour 117 M£ et Ollie Watkins qui a pris la direction d’Al Hilal.
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Quelle suite pour Aston Villa et Mbaye ?
Aston Villa va désormais se concentrer sur la finalisation de la visite médicale et des formalités administratives afin d’officialiser Mbaye. Une fois cela bouclé, il intégrera immédiatement l’effectif de l’équipe première, offrant à Emery une option naturelle sur le côté droit. Avec l’arrivée de Garnacho en prêt et celle de Jackson, le club a entièrement remodelé sa ligne d’attaque avant une campagne exigeante en Premier League et en Europe.
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