Aston Villa s’accorde sur un transfert initial de 55 M€ pour recruter le prodige du PSG Ibrahim Mbaye

Le club a bouclé avec succès l’arrivée de Mbaye après avoir égalé l’évaluation à 55 M€ fixée par les champions de France. Comme l’a rapporté The Athletic, le transfert est actuellement en cours de finalisation, avec toutes les formalités administratives nécessaires désormais en cours.

La solide relation entre le président d’Aston Villa, Nassef Sawiris, et le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, s’est révélée être un facteur crucial dans la conclusion de l’accord.

Mbaye avait suscité un intérêt important de la part d’autres grands clubs cet été, notamment Liverpool, mais Aston Villa a agi de manière décisive pour s’attacher ses services. Il représente un coup important pour le club et correspond parfaitement aux plans tactiques établis par l’entraîneur Emery.