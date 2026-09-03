Aston Villa reçoit un énorme coup de pouce alors que sa recrue record Johan Manzambi reprend l’entraînement avant le déplacement crucial à Hull

Manzambi a retrouvé ses coéquipiers de Villa à l'entraînement jeudi, apportant un coup de boost bienvenu au groupe après son transfert estival en provenance de Fribourg. Selon le Daily Mail, le milieu de terrain a pris part à la séance collective alors qu'il poursuit son retour après une blessure au genou subie avant son arrivée. Villa a bouclé en juillet une opération pouvant atteindre 60 millions de livres sterling pour s'attacher ses services, ce qui fait de lui le transfert le plus cher de l'histoire du club. Sa présence sur le terrain d'entraînement a fait naître l'espoir chez les supporters de le voir effectuer ses débuts en compétition plus tôt que prévu.