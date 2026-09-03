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Aston Villa reçoit un énorme coup de pouce alors que sa recrue record Johan Manzambi reprend l’entraînement avant le déplacement crucial à Hull
Un grand pas en avant pour Manzambi
Manzambi a retrouvé ses coéquipiers de Villa à l'entraînement jeudi, apportant un coup de boost bienvenu au groupe après son transfert estival en provenance de Fribourg. Selon le Daily Mail, le milieu de terrain a pris part à la séance collective alors qu'il poursuit son retour après une blessure au genou subie avant son arrivée. Villa a bouclé en juillet une opération pouvant atteindre 60 millions de livres sterling pour s'attacher ses services, ce qui fait de lui le transfert le plus cher de l'histoire du club. Sa présence sur le terrain d'entraînement a fait naître l'espoir chez les supporters de le voir effectuer ses débuts en compétition plus tôt que prévu.
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Emery appelle à la patience concernant la forme physique
Malgré le retour de Manzambi à l'entraînement collectif, Emery a appelé à la prudence et pourrait décider de ne pas le lancer lorsque Villa se déplacera à Hull City samedi. Villa a subi une défaite 1-0 à domicile contre Arsenal le 31 août, et Emery a ensuite détaillé le programme de rééducation de Manzambi. Évoquant les progrès du joueur, Emery a déclaré : « Nous devons être prudents. Il a eu une blessure et nous voulons que son retour soit net et solide, sans aucun risque. Progressivement, il travaille individuellement et recommence l'entraînement collectif avec le groupe cette semaine. »
Reconstruire après un été de bouleversements
Le retour du milieu de terrain suisse intervient à un moment crucial pour Villa, après une intersaison marquée par de profonds changements. Après avoir remporté la Ligue Europa et décroché une qualification pour la Ligue des champions la saison dernière, Villa a remanié son effectif en bouclant 11 nouvelles recrues. Plusieurs éléments clés ont quitté Villa Park durant le mercato, dont Morgan Rogers, parti à Chelsea pour 117 M£, et Emi Martinez, qui a lui aussi rejoint Stamford Bridge. Youri Tielemans, Lucas Digne, Ollie Watkins et Ezri Konsa sont également partis, poussant Emery à promouvoir les jeunes Brian Madjo et George Hemmings dans le groupe professionnel alors que Villa cherche à retrouver un équilibre.
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À la recherche des premiers points de la campagne
Aston Villa tentera de mettre un terme à son début de saison difficile lors de son déplacement à Hull City samedi, avec l’espoir de décrocher ses premiers points dans cette campagne de Premier League après deux défaites consécutives contre Brighton et Arsenal. Si Manzambi est ménagé ce week-end, Emery cherchera à l’intégrer après les prochaines rencontres, alors que l’effectif se prépare à un calendrier européen et national chargé.
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