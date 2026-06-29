Getty Images Sport
Traduit par
Aston Villa réclame un montant record pour le transfert de Morgan Rogers, courtisé par Arsenal et Chelsea
Un nouveau record britannique en matière d'évaluation
Selon le Telegraph, Aston Villa aurait signifié aux clubs intéressés que Rogers ne quittera Villa Park que pour un montant supérieur à 130 millions de livres sterling. Âgé de 23 ans et actuellement avec l’Angleterre à la Coupe du monde, le joueur s’est imposé comme l’un des talents les plus convoités du football européen après une saison exceptionnelle.
Cette valorisation dépasserait ainsi le record britannique actuel de 125 millions de livres, somme versée l’été dernier par Liverpool à Newcastle United pour Alexander Isak.
Clauses d’indexation sur l’inflation du marché et de revente
Le récent transfert d’Elliot Anderson à Manchester City pour 116 millions de livres sterling explique en grande partie ce prix de vente élevé. Aston Villa ne souhaite pas se séparer de Rogers et estime qu’il vaut plus que son coéquipier en équipe d’Angleterre, invoquant les 18 sélections de Rogers avec son pays – soit six de plus qu’Anderson – ainsi que ses performances régulières sur la scène européenne pour justifier ce montant.
À cela s’ajoute la clause de 20 % sur les droits à la revente dont bénéficie Middlesbrough, club ayant cédé Rogers pour 15 millions de livres en 2024. Pour garantir une plus-value confortable, Villa a donc durci ses conditions, laissant à Arsenal et Chelsea le choix de valider – ou non – ce tarif ambitieux.
Arteta jette son dévolu sur Rogers
L’entraîneur d’Arsenal, Mikel Arteta, cherche à rafraîchir son milieu de terrain après un nouvel exercice national couronné de succès. Le jeune milieu de 23 ans s’est imposé comme une cible prioritaire pour les Gunners. Arteta veut renforcer son effectif alors que le club s’apprête à défendre son titre de champion de Premier League et à rebondir après la récente déception en finale de la Ligue des champions.
Andrea Berta, responsable du recrutement, connaît désormais le prix à payer pour attirer l’international anglais à l’Emirates Stadium. Sous contrat avec Aston Villa jusqu’en 2031, le milieu de terrain n’est pas poussé vers la sortie par son club des Midlands, ce qui contraint Arsenal à envisager la vente de certains de ses cadres pour financer une telle opération.
- Getty Images Sport
Martinelli pourrait-il jouer un rôle dans le transfert de Rogers aux Gunners ?
L’entraîneur d’Aston Villa, Unai Emery, cherche à renforcer ses options sur les ailes, que Rogers reste ou parte. L’Espagnol admire depuis longtemps Gabriel Martinelli, avec lequel il a travaillé à l’Emirates, et il sait qu’Arsenal pourrait être disposé à écouter des offres. Cependant, le salaire élevé du Brésilien pourrait constituer un obstacle pour un club déjà en équilibre financier précaire.
Le technicien privilégie les joueurs capables d’apporter immédiatement un plus à son onze de départ, alors que l’équipe se prépare pour la Supercoupe de l’UEFA contre le PSG.