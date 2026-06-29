Selon le Telegraph, Aston Villa aurait signifié aux clubs intéressés que Rogers ne quittera Villa Park que pour un montant supérieur à 130 millions de livres sterling. Âgé de 23 ans et actuellement avec l’Angleterre à la Coupe du monde, le joueur s’est imposé comme l’un des talents les plus convoités du football européen après une saison exceptionnelle.

Cette valorisation dépasserait ainsi le record britannique actuel de 125 millions de livres, somme versée l’été dernier par Liverpool à Newcastle United pour Alexander Isak.



