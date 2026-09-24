Buendia a d’abord attiré l’attention des grands clubs de Premier League lors d’un passage impressionnant à Norwich City. Malgré ces premières promesses, l’Argentin a eu besoin de temps pour trouver une forme régulière après son arrivée à Villa Park.

Loin de disparaître, le joueur de 29 ans a travaillé sans relâche en coulisses pour rester dans les plans d’Emery. Son immense détermination a fini par payer, lui offrant l’opportunité d’une prolongation de contrat après des progrès personnels spectaculaires sur le terrain.

Emery a couvert d’éloges le meneur de jeu l’an dernier pour la manière dont il a relancé sa carrière à Villa. « Tout ce qui lui est arrivé, il le méritait parce qu’il a travaillé dur pour retrouver sa meilleure forme en tant que joueur », a déclaré Emery.