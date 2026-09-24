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Coventry City v Aston Villa - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport
Yosua Arya
Traduit par

Aston Villa ouvre des discussions contractuelles avec Emi Buendia, alors qu’Unai Emery cherche à assurer l’avenir à long terme du meneur de jeu

E. Buendia
Aston Villa
Premier League

Aston Villa a ouvert des discussions pour une prolongation de contrat avec son milieu offensif en forme, Emi Buendia, alors que la star approche de la fin de son bail actuel. L’équipe d’Unai Emery est déterminée à sécuriser l’avenir de l’international argentin après un été marqué par plusieurs départs retentissants de joueurs de Villa Park.

  • Assurer l’avenir d’un meneur de jeu clé

    Villa a ouvert des discussions au sujet d’un nouveau contrat pour Buendia, selon le Daily Mail. L’international argentin approche de la dernière phase de son contrat actuel, qui doit expirer à l’été 2027.

    Aston Villa dispose d’une option officielle pour prolonger le séjour de Buendia d’une année supplémentaire, jusqu’en 2028. Cependant, le club des Midlands souhaite idéalement l’attacher pour encore plus longtemps, des discussions étant désormais en cours pour parvenir à un accord. Le joueur de 29 ans s’est imposé comme un atout essentiel pour Villa, affichant une forme particulièrement impressionnante pendant une grande partie de l’année 2026.

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    Surmonter les difficultés du début à Villa Park

    Buendia a d’abord attiré l’attention des grands clubs de Premier League lors d’un passage impressionnant à Norwich City. Malgré ces premières promesses, l’Argentin a eu besoin de temps pour trouver une forme régulière après son arrivée à Villa Park.

    Loin de disparaître, le joueur de 29 ans a travaillé sans relâche en coulisses pour rester dans les plans d’Emery. Son immense détermination a fini par payer, lui offrant l’opportunité d’une prolongation de contrat après des progrès personnels spectaculaires sur le terrain.

    Emery a couvert d’éloges le meneur de jeu l’an dernier pour la manière dont il a relancé sa carrière à Villa. « Tout ce qui lui est arrivé, il le méritait parce qu’il a travaillé dur pour retrouver sa meilleure forme en tant que joueur », a déclaré Emery.

  • Reconstruire la stabilité après les départs estivaux

    Emery restait pleinement convaincu que Buendia récompenserait la confiance du club par des performances de haut niveau. « Quand nous avons décidé de le garder ici, et qu’il a décidé de rester ici lui aussi, j’étais convaincu qu’il pouvait atteindre les statistiques qu’il est en train de réaliser », a ajouté l’entraîneur.

    Assurer l’avenir de Buendia est devenu encore plus crucial après un mercato estival mouvementé à Villa Park. Le club a subi le départ de plusieurs cadres, partis chez des rivaux de Premier League.

    Morgan Rogers a rejoint Chelsea, le défenseur Ezri Konsa est parti à Arsenal, et Youri Tielemans a été recruté par Manchester United. Ces départs majeurs ont laissé Villa dans l’obligation d’éviter toute nouvelle perturbation de son effectif.

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    Étape cruciale dans le projet en cours d’Emery

    Conserver un atout offensif éprouvé comme Buendia constitue une étape cruciale pour maintenir la continuité sous les ordres d’Emery. Alors que les discussions sont désormais officiellement en cours, Villa espère boucler rapidement les négociations afin d’écarter d’éventuels prétendants.

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