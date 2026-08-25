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Aston Villa ouvre des discussions avec l’AC Milan pour Rafael Leao, alors que la star portugaise se rapproche d’un départ choc
Aston Villa passe à l’action pour la superstar portugaise
Aston Villa s'est imposé comme le surprenant favori pour s'attacher la signature de Leao, alors que le club des West Midlands intensifie ses efforts pour renforcer les options offensives d'Unai Emery. Selon Sky Sport Italia, le club de Premier League a officiellement pris contact avec Milan pour étudier la faisabilité d'un accord pour l'ailier de 27 ans. L'opération est facilitée par le super-agent Jorge Mendes, qui a joué un rôle déterminant en mettant les deux clubs en contact direct alors qu'ils tentent de trouver un terrain d'entente sur une éventuelle indemnité de transfert. Leao se dirige désormais vers un avenir loin de la Lombardie, alors que le club anglais affiche ses sérieuses intentions. Il n'y a pas encore d'offres, mais les discussions ont commencé à un stade précoce.
- AFP
Le coût d’un départ de San Siro
Milan serait prêt à se montrer inflexible concernant son joyau, et les exigences financières reflètent le statut de Leao comme l’un des attaquants les plus enthousiasmants du football mondial. Le géant italien chercherait à obtenir une offre conséquente pour autoriser ce départ, plusieurs informations indiquant que le club estime que le juste prix est de 50 millions d’euros, plus 10 millions supplémentaires de bonus. Ce montant sert de base aux négociations, Milan n’étant soumis à aucune pression immédiate pour vendre, tout en étant de plus en plus conscient du désir du joueur de se tester dans un environnement différent.
Leao ouvert à un défi en Premier League
Point crucial pour Villa, le joueur lui-même s’est montré ouvert à cette destination. La perspective d’évoluer en Premier League sous les ordres d’Emery, combinée à l’attrait de la Ligue des champions à Villa Park, a fait de ce transfert une option séduisante pour le joueur de 27 ans. À l’approche de la date limite, la pression est sur Villa, qui doit concrétiser son intérêt avec une offre ferme. Galatasaray est actuellement le seul autre club à avoir formulé une proposition directe au joueur.
Dans le même temps, après avoir décroché une qualification pour la Ligue des champions, Villa cherche désespérément à compenser l’apport d’Ollie Watkins, qui, selon certaines informations, se rapproche d’un lucratif transfert vers Al Hilal. En outre, la puissance financière de Villa a été considérablement renforcée par la vente de Morgan Rogers à Chelsea pour un montant estimé à 137 M€, ce qui lui donne les ressources nécessaires pour répondre à la valorisation élevée fixée par Milan pour son attaquant vedette.
- Getty Images Sport
La Juventus surveille la situation
Si Aston Villa mène la course, le club n’est pas le seul cador européen à suivre de très près l’évolution du dossier Leao. En Italie, la Juventus a fait part de son admiration pour la star portugaise, notamment alors qu’elle traverse une importante crise de blessures dans son secteur offensif. La Vieille Dame doit actuellement composer avec l’absence de longue durée de Kenan Yildiz, qui souffre d’une blessure au pied gauche susceptible de l’éloigner des terrains pendant plusieurs mois. Ce contretemps a contraint le géant turinois à scruter le marché à la recherche de renforts de premier plan, et l’intérêt pour Leao a été relevé au sein de la direction de la Juventus durant cette période critique.
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