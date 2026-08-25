Point crucial pour Villa, le joueur lui-même s’est montré ouvert à cette destination. La perspective d’évoluer en Premier League sous les ordres d’Emery, combinée à l’attrait de la Ligue des champions à Villa Park, a fait de ce transfert une option séduisante pour le joueur de 27 ans. À l’approche de la date limite, la pression est sur Villa, qui doit concrétiser son intérêt avec une offre ferme. Galatasaray est actuellement le seul autre club à avoir formulé une proposition directe au joueur.

Dans le même temps, après avoir décroché une qualification pour la Ligue des champions, Villa cherche désespérément à compenser l’apport d’Ollie Watkins, qui, selon certaines informations, se rapproche d’un lucratif transfert vers Al Hilal. En outre, la puissance financière de Villa a été considérablement renforcée par la vente de Morgan Rogers à Chelsea pour un montant estimé à 137 M€, ce qui lui donne les ressources nécessaires pour répondre à la valorisation élevée fixée par Milan pour son attaquant vedette.