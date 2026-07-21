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Aston Villa négocie de manière surprenante le transfert d’Alejandro Garnacho, peu après avoir finalisé la vente record de Morgan Rogers à Chelsea
Aston Villa envisage une opération surprise
Selon un article de Jacob Tanswell, journaliste àThe Athletic, Aston Villa aurait entamé des discussions en vue d’un éventuel transfert de Garnacho en provenance de Chelsea cet été. Les « Villans » ont récemment réalisé une plus-value colossale en cédant Rogers au club londonien pour la somme record de 117 millions de livres sterling. Si Johan Manzambi est présenté comme le successeur direct de Rogers, l’entraîneur Emery reste déterminé à recruter en priorité un ailier vif capable de percuter derrière la défense adverse.
- Getty Images Sport
À la suite de la vente, de nouvelles cibles émergent.
Avant que l’option inattendue de recruter Garnacho, libre de quitter Chelsea, ne surgisse, Aston Villa avait ciblé Crysencio Summerville (West Ham) et le jeune Parisien Ibrahim Mbaye comme priorités. Ce dernier a récemment confié la gestion de son avenir à Jorge Mendes, l’influent agent qui représente déjà Unai Emery. La décision finale concernant Garnacho devrait donc peser sur ce dossier, d’autant que Summerville fait déjà l’objet d’une offre concrète de la part de l’AS Rome.
Emery étudie déjà les options pour l'avenir
Selon le rapport, si la venue de Garnacho échoue ou si le joueur choisit un autre club, Aston Villa se tournerait vers Nicolas Jackson, l’autre attaquant de Chelsea. Emery, qui suit le joueur depuis leur collaboration à Villarreal, pousserait pour un transfert définitif.
L’arrivée de Jackson viendrait s’ajouter à celles d’Ollie Watkins et de Tammy Abraham, même si ce dernier pourrait être cédé en cas d’offre convenable.
- AFP
Et maintenant ?
Les dirigeants de Villa doivent se montrer décisifs sur le marché des transferts pour finaliser leur attaque avant le coup d’envoi de la saison 2026-2027. Pour remplacer un joueur clé comme Rogers, Emery devra intégrer rapidement ses nouvelles recrues afin de préserver l’efficacité offensive de l’équipe. Les choix stratégiques concernant le recrutement d’un avant-posté devraient être validés avant la première journée de Premier League, prévue mi-août, Villa devant débuter sa saison par un déplacement sur la pelouse de Brighton.
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