Selon le rapport, si la venue de Garnacho échoue ou si le joueur choisit un autre club, Aston Villa se tournerait vers Nicolas Jackson, l’autre attaquant de Chelsea. Emery, qui suit le joueur depuis leur collaboration à Villarreal, pousserait pour un transfert définitif.

L’arrivée de Jackson viendrait s’ajouter à celles d’Ollie Watkins et de Tammy Abraham, même si ce dernier pourrait être cédé en cas d’offre convenable.