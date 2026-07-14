Des nuages s'amoncellent à l'horizon dans les négociations entre la Juventus et Aston Villa concernant Emiliano Martínez. Après les premiers contacts entre les clubs et l'ouverture d'esprit du joueur, des informations en provenance d'Angleterre viennent désormais compliquer la transaction.
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Aston Villa fait front pour Dibu Martínez : « Il reste avec nous, on ne le laissera pas partir ». La réaction de la Juventus
Dans une interview accordée au site 365Scores, Damian Vidagany, directeur du centre de formation d'Aston Villa, s'est exprimé au sujet du gardien argentin :
«L'avenir de Dibu est assuré. Il reste avec nous et nous n'avons pas l'intention de le laisser partir cet été. L'équipe a besoin de son engagement et de sa grande expérience, et il est un élément très important de notre projet pour la saison prochaine.»
Les dirigeants anglais font front pour conserver leur gardien numéro un, lequel nourrit toujours l’ambition de découvrir la Serie A. Dès l’été dernier, l’Argentin avait envisagé de quitter Birmingham et avait été courtisé par plusieurs clubs, dont certains de la Saudi Pro League. Finalement, le club l’avait convaincu de rester et, avec lui, avait remporté l’Europa League. À l’époque, cependant, Martinez avait obtenu la promesse qu’il serait libéré par Aston Villa si de bonnes offres se présentaient douze mois plus tard.
La Juve s’appuie sur cet engagement pour négocier, mais les Villans, réticents à le laisser partir gratuitement, réclament une indemnité tombée de 15 à moins de 10 millions. Les Bianconeri, forts de l’accord du joueur, cherchent à faire baisser la facture. Ce bras de fer, qui se poursuit depuis des semaines et devrait se conclure après la Coupe du monde, voit désormais Aston Villa durcir le ton, une position qui fait trembler la Juve.
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