Aston Villa fait front pour Dibu Martínez : « Il reste avec nous, on ne le laissera pas partir ». La réaction de la Juventus

Dans une interview accordée au site 365Scores, Damian Vidagany, directeur du centre de formation d'Aston Villa, s'est exprimé au sujet du gardien argentin :





«L'avenir de Dibu est assuré. Il reste avec nous et nous n'avons pas l'intention de le laisser partir cet été. L'équipe a besoin de son engagement et de sa grande expérience, et il est un élément très important de notre projet pour la saison prochaine.»