Le jeune ailier a immédiatement marqué les esprits lors de la Coupe du monde avec le Sénégal : entré en cours de jeu lors du match d’ouverture contre la France, il a inscrit un but spectaculaire après avoir déjoué Théo Hernández, inscrivant ainsi son nom dans les annales.

À seulement 18 ans et 143 jours, Mbaye est devenu le plus jeune buteur de l’histoire de l’équipe nationale sénégalaise. Plus important encore, il est désormais le plus jeune joueur africain à avoir marqué en Coupe du monde.







