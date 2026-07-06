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Aston Villa et Tottenham sont sur le qui-vive : l’ailier du PSG souhaite changer de club cet été, fort d’une Coupe du monde éclatante
Les exploits en Coupe du monde attirent l’attention de la Premier League
Le jeune ailier a immédiatement marqué les esprits lors de la Coupe du monde avec le Sénégal : entré en cours de jeu lors du match d’ouverture contre la France, il a inscrit un but spectaculaire après avoir déjoué Théo Hernández, inscrivant ainsi son nom dans les annales.
À seulement 18 ans et 143 jours, Mbaye est devenu le plus jeune buteur de l’histoire de l’équipe nationale sénégalaise. Plus important encore, il est désormais le plus jeune joueur africain à avoir marqué en Coupe du monde.
Aston Villa et Tottenham mènent la course
Cette actualité a donc lancé les hostilités entre plusieurs clubs anglais, selon Foot Mercato. Tottenham suit depuis longtemps l’ailier, séduit par sa vitesse explosive et son style de jeu direct, parfaitement adaptés aux exigences physiques de la Premier League. Mais c’est Aston Villa qui passe à l’action en exprimant pour l’instant l’intérêt le plus concret.
L’équipe d’Unai Emery cherche à renforcer ses options offensives avec de jeunes talents à fort potentiel, et Mbaye correspond parfaitement à ce profil. À mesure que le mercato estival avance, le PSG pourrait se retrouver dans une position délicate pour convaincre l’un de ses espoirs les plus prometteurs que son avenir reste à Paris, face à la pression croissante exercée par l’élite anglaise.
Frustration face au parcours du PSG
La situation au PSG reste délicate pour ce produit du centre de formation, surnommé « Titi » au club. Sous contrat jusqu’en juin 2028, Mbaye s’inquiète de la concurrence acharnée pour s’imposer dans l’effectif de Luis Enrique. Alors que le champion de Ligue 1 continue de recruter des talents offensifs de premier plan, le chemin vers l’équipe première s’apparente à un véritable parcours d’obstacles.
Selon Foot Mercato, son entourage lui recommande de rester à Paris pour poursuivre sa progression, mais le joueur penche pour un départ. Il refuse désormais d'attendre des opportunités qui pourraient ne jamais venir, d'autant qu'il a démontré son potentiel face à des adversaires de haut niveau lors des tournois estivaux en Amérique du Nord.
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Lutte pour la reconnaissance au niveau international
Malgré ses exploits exceptionnels, le parcours de Mbaye vers le onze de départ n’a pas été sans embûches. Il a été étonnamment laissé sur le banc lors du deuxième match de groupe contre la Norvège, une défaite 3-2 qui a suscité l’indignation parmi les supporters sénégalais. Lorsqu’il est finalement entré en jeu à la 54e minute, son impact a été indéniable : il a affiché un taux de réussite de 100 % dans ses dribbles et a remporté ses cinq duels.
Le tollé général réclamant son intégration dans le onze de départ a finalement conduit à sa première titularisation lors du dernier match de groupe contre l’Irak, où il a joué 57 minutes. Cette expérience sur la scène internationale a transformé la vision du jeune joueur, qui se sent désormais prêt à évoluer au plus haut niveau chaque semaine plutôt que de se contenter d’un rôle de figurant dans la capitale française.
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