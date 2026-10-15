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Aston Villa est-il le seul obstacle au projet d’Everton de recruter gratuitement Jack Grealish ? Un ancien ailier d’Everton explique le casse-tête financier avant le départ de Manchester City du joueur à 100 millions de livres
Supporter d’Aston Villa, Grealish a rejoint Manchester City en 2021.
Rien n’indique pour l’heure que Villa serait disposé à discuter d’un accord qui ramènerait l’enfant prodigue dans sa région natale des West Midlands. Formé au centre de formation du club de son enfance, Grealish a pris la direction de Manchester en 2021.
Il était alors le joueur le plus cher du football britannique, mais n’a jamais vraiment réussi à s’adapter aux exigences tactiques de Pep Guardiola. Il a savouré la gloire d’un triplé en 2023, avec trois titres de Premier League et une Ligue des champions qui figurent en bonne place à son prestigieux palmarès.
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Grealish devrait se retrouver libre de tout contrat en 2027
Manchester City, toutefois, est passé à autre chose. Le club a laissé Grealish rejoindre Everton la saison dernière et l’a vu retrouver brièvement sa créativité, avant qu’une malheureuse blessure au pied ne mette fin à sa saison 2025-2026.
Sous Enzo Maresca, les compteurs n’ont pas été remis à zéro, si bien qu’un nouveau prêt pourrait être conclu. L’ailier de 31 ans est considéré comme encore un peu rouillé, mais personne ne doute de sa capacité à donner le tournis aux défenses adverses lorsqu’il est au sommet de sa forme.
Everton devrait envisager de conserver ces qualités dans son effectif au-delà de la saison en cours, sans qu’aucune indemnité de transfert ne soit nécessaire. Mais Grealish suscitera-t-il l’intérêt d’autres clubs ?
Everton ou Aston Villa : quel club Grealish rejoindra-t-il à long terme ?
Interrogé sur la possibilité qu’Aston Villa, compte tenu de sa capacité à jouer sur la corde sensible, soit le seul club anglais capable d’empêcher Grealish de prolonger son aventure à Everton, Nevin, qui s’exprimait dans le cadre d’un partenariat avec NetBet Casino, a confié à GOAL : « C’est une question délicate parce qu’au bout du compte, aussi pénible que cela puisse être, tout pourrait se jouer sur l’argent. Jack coûte cher.
« D’accord, son contrat arrive à échéance, mais il reste question de beaucoup d’argent. Il ne sera plus question que Manchester City prenne en charge une partie de son salaire. C’est donc une décision importante pour un club de le recruter. Avec ce salaire, on peut peut-être engager deux ou trois joueurs. C’est donc compliqué.
« Oui, il aimerait aller à Aston Villa. Mais quand je regarde Aston Villa, je ne sais pas si le club le recruterait actuellement. Il y a son style de jeu, et le fait qu’il a dû adapter ses dépenses à ses moyens. J’ai simplement le sentiment qu’Everton lui convient bien.
« J’étais au match contre Hull le week-end dernier et, franchement, toutes les raisons pour lesquelles Pep en avait assez étaient visibles en première période. Il était un peu brouillon, il n’éliminait pas ses adversaires, il n’attaquait pas, il faisait preuve d’un certain laisser-aller et de paresse. On ne peut pas s’en sortir comme ça en Premier League. Et je me suis dit : “Moyesy ne va pas être content de toi.”
« Quoi qu’il en soit, il est revenu en seconde période et il a été excellent. Il a, en quelque sorte, besoin de quelqu’un comme ça. C’est facile de parler de fermeté bienveillante, mais je pense que Jack a besoin d’éprouver une forme de respect et d’admiration pour un entraîneur. Et je ne sais pas combien d’entraîneurs peuvent susciter cela chez lui. Je pense que Moysey peut s’adapter et y parvenir. Je soupçonne donc qu’Everton pourrait être le club où il restera. »
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Un ailier international anglais a besoin de stabilité
Si Aston Villa exerce un attrait évident sur Grealish, il a besoin de stabilité sur le terrain comme en dehors pour afficher régulièrement un haut niveau de performance. Les supporters d’Everton l’ont adopté.
Il n’est peut-être plus le joueur qu’il était, lui qui compte 39 sélections en équipe d’Angleterre, mais il reste capable de faire basculer un match quand il est dans un grand jour. Everton pense pouvoir permettre à ce personnage haut en couleur de rejouer avec le sourire.
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