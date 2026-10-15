Interrogé sur la possibilité qu’Aston Villa, compte tenu de sa capacité à jouer sur la corde sensible, soit le seul club anglais capable d’empêcher Grealish de prolonger son aventure à Everton, Nevin, qui s’exprimait dans le cadre d’un partenariat avec NetBet Casino, a confié à GOAL : « C’est une question délicate parce qu’au bout du compte, aussi pénible que cela puisse être, tout pourrait se jouer sur l’argent. Jack coûte cher.

« D’accord, son contrat arrive à échéance, mais il reste question de beaucoup d’argent. Il ne sera plus question que Manchester City prenne en charge une partie de son salaire. C’est donc une décision importante pour un club de le recruter. Avec ce salaire, on peut peut-être engager deux ou trois joueurs. C’est donc compliqué.

« Oui, il aimerait aller à Aston Villa. Mais quand je regarde Aston Villa, je ne sais pas si le club le recruterait actuellement. Il y a son style de jeu, et le fait qu’il a dû adapter ses dépenses à ses moyens. J’ai simplement le sentiment qu’Everton lui convient bien.

« J’étais au match contre Hull le week-end dernier et, franchement, toutes les raisons pour lesquelles Pep en avait assez étaient visibles en première période. Il était un peu brouillon, il n’éliminait pas ses adversaires, il n’attaquait pas, il faisait preuve d’un certain laisser-aller et de paresse. On ne peut pas s’en sortir comme ça en Premier League. Et je me suis dit : “Moyesy ne va pas être content de toi.”

« Quoi qu’il en soit, il est revenu en seconde période et il a été excellent. Il a, en quelque sorte, besoin de quelqu’un comme ça. C’est facile de parler de fermeté bienveillante, mais je pense que Jack a besoin d’éprouver une forme de respect et d’admiration pour un entraîneur. Et je ne sais pas combien d’entraîneurs peuvent susciter cela chez lui. Je pense que Moysey peut s’adapter et y parvenir. Je soupçonne donc qu’Everton pourrait être le club où il restera. »