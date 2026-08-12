L’entraîneur d’Aston Villa, Emery, a identifié le poste d’arrière droit comme un secteur prioritaire à renforcer cet été, alors qu’il cherche à bâtir un effectif capable de lutter sur plusieurs fronts. Le club recherche activement une concurrence de haut niveau pour l’actuel titulaire Matty Cash, et Wan-Bissaka s’est imposé comme l’un des principaux candidats sur la liste des cibles signalée par The Athletic. Les qualités défensives du joueur de 28 ans sont perçues comme parfaitement adaptées à la flexibilité tactique qu’Emery exige de sa ligne arrière.

La piste menant à Wan-Bissaka intervient après l’échec d’autres opérations potentielles au même poste lors des premières étapes du mercato, alors qu’Aston Villa cherche à construire un effectif capable de disputer la Ligue des champions la saison prochaine après son triomphe en Ligue Europa la saison dernière et une impressionnante quatrième place en Premier League. Une approche pour Emerson Royal, le défenseur de Flamengo et ancien joueur de Tottenham Hotspur, n’a pas abouti, obligeant la cellule de recrutement à se tourner vers d’autres options.