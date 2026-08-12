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Aston Villa entame des discussions pour recruter l’ancien défenseur de Manchester United Aaron Wan-Bissaka en provenance de West Ham, relégué
Unai Emery vise des renforts au poste d’arrière droit
L’entraîneur d’Aston Villa, Emery, a identifié le poste d’arrière droit comme un secteur prioritaire à renforcer cet été, alors qu’il cherche à bâtir un effectif capable de lutter sur plusieurs fronts. Le club recherche activement une concurrence de haut niveau pour l’actuel titulaire Matty Cash, et Wan-Bissaka s’est imposé comme l’un des principaux candidats sur la liste des cibles signalée par The Athletic. Les qualités défensives du joueur de 28 ans sont perçues comme parfaitement adaptées à la flexibilité tactique qu’Emery exige de sa ligne arrière.
La piste menant à Wan-Bissaka intervient après l’échec d’autres opérations potentielles au même poste lors des premières étapes du mercato, alors qu’Aston Villa cherche à construire un effectif capable de disputer la Ligue des champions la saison prochaine après son triomphe en Ligue Europa la saison dernière et une impressionnante quatrième place en Premier League. Une approche pour Emerson Royal, le défenseur de Flamengo et ancien joueur de Tottenham Hotspur, n’a pas abouti, obligeant la cellule de recrutement à se tourner vers d’autres options.
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Une bouée de sauvetage après la relégation de West Ham
West Ham United se retrouve dans une position délicate après sa relégation en Championship, ce qui marque la première fois que le club de l’est de Londres évoluera en deuxième division depuis la saison 2011-2012. Par conséquent, West Ham serait disposé à autoriser le départ de Wan-Bissaka. Le défenseur a disputé 27 matches toutes compétitions confondues avec West Ham la saison dernière, délivrant au passage trois passes décisives.
Malgré cette valorisation élevée, ce transfert représenterait un changement de situation important pour le joueur, qui a eu du mal à bénéficier d’un temps de jeu régulier vers la fin de la saison dernière. Wan-Bissaka n’a été titulaire que lors de deux des sept derniers matches de West Ham sur l’exercice, se retrouvant souvent relégué derrière Kyle Walker-Peters. Son contrat au London Stadium court jusqu’en 2031, après avoir signé un bail de sept ans à son arrivée en provenance de Manchester United dans le cadre d’un transfert de 15 millions de livres.
Un pedigree international et l’histoire de United
Alors que son club traversait une période difficile, Wan-Bissaka est resté un élément clé sur la scène internationale avec la RD Congo. Il a débuté les quatre matches de la sélection lors de la Coupe du monde de cet été, livrant des performances impressionnantes qui ont attiré l’attention de plusieurs recruteurs.
Avant son passage à Londres, Wan-Bissaka s’était imposé comme l’un des défenseurs les plus fiables d’Europe dans les duels en un contre un lors d’une période réussie à Old Trafford. Il a disputé 190 matches en cinq saisons avec Manchester United, où il a été un élément essentiel des effectifs qui ont remporté des trophées, en gagnant la Coupe de la Ligue en 2022-2023 puis la FA Cup en 2023-2024.
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La concurrence pour les places à West Ham
Depuis son arrivée à West Ham, Wan-Bissaka a disputé 65 matchs sur deux saisons, mais sa progression a parfois été interrompue par ses engagements internationaux. Son absence pendant la Coupe d’Afrique des nations (CAN) a permis à Walker-Peters de postuler à une place de titulaire, un défi que Wan-Bissaka a eu du mal à surmonter lors des dernières semaines de la saison.
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