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Aston Villa en alerte : Morgan Rogers laisse entrevoir un transfert estival, quatre clubs s'intéressant à la star anglaise
Les grands clubs européens et de la Premier League s'intéressent à Rogers
Selon The Sun, Rogers envisagerait de quitter Aston Villa cet été. Le joueur de 23 ans a connu une ascension fulgurante depuis son arrivée dans les West Midlands, et ses performances n'ont pas échappé aux grands noms traditionnels de la division.
Chelsea, Liverpool et Arsenal font partie des nombreuses équipes intéressées par un transfert, tandis que Manchester United est un autre club qui a repéré ce joueur régulier de l'équipe d'Angleterre.
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Situation contractuelle et position de Villa
Rogers a signé un nouveau contrat de six ans en novembre dernier. Malgré la sécurité offerte par un contrat à long terme, plusieurs grands clubs estiment qu'un accord peut être conclu si le montant demandé est atteint, et Aston Villa a admis que cet été pourrait être le moment idéal pour tirer profit de la situation.
Pression financière à Villa Park
Aston Villa a travaillé d'arrache-pied pour équilibrer ses comptes lors des derniers mercatos, mais le club a toujours besoin d'importants réinvestissements. Rogers, qui compte parmi ses actifs les plus précieux, pourrait partir simplement pour éviter que le club ne retombe dans le rouge.
Rogers pourrait tout de même partir même si Villa se qualifie pour la Ligue des champions, avec la possibilité qu'il soit vendu pour un montant dépassant les 100 millions de livres sterling que Manchester City a déboursés pour Jack Grealish en 2021.
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La course à l'inspiration créative
Rogers est devenu un pilier de l'équipe d'Angleterre dirigée par Thomas Tuchel et devrait, selon toute vraisemblance, participer à la Coupe du monde cet été, soit sur l'aile, soit en tant que milieu offensif.