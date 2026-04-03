Aston Villa en alerte : Morgan Rogers laisse entrevoir un transfert estival, quatre clubs s'intéressant à la star anglaise

Selon The Sun, Rogers envisagerait de quitter Aston Villa cet été. Le joueur de 23 ans a connu une ascension fulgurante depuis son arrivée dans les West Midlands, et ses performances n'ont pas échappé aux grands noms traditionnels de la division.

Chelsea, Liverpool et Arsenal font partie des nombreuses équipes intéressées par un transfert, tandis que Manchester United est un autre club qui a repéré ce joueur régulier de l'équipe d'Angleterre.