Selon The Athletic, Aston Villa a conclu un accord d’un montant total de 65 millions de livres sterling pour recruter Jackson en provenance de Chelsea, mettant ainsi fin au passage de l’attaquant à Stamford Bridge. Villa versera dans un premier temps 47,5 millions de livres sterling pour l’international sénégalais, tandis que les conditions personnelles à Villa Park sont actuellement en cours de finalisation.

L’attaquant de 25 ans est une cible de longue date du club et reste l’un des grands favoris d’Emery, qui souhaite le faire venir à Birmingham depuis un certain temps. Son arrivée constituerait la troisième opération entre les deux clubs cet été, après le transfert record de Morgan Rogers vers Stamford Bridge pour 117 millions de livres sterling et l’arrivée ensuite d’Alejandro Garnacho à Villa sous la forme d’un prêt d’une saison avec obligation d’achat conditionnelle.