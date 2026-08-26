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Aston Villa conclut un accord à 65 M£ pour Nicolas Jackson ! L’attaquant de Chelsea se dirige vers des retrouvailles avec Unai Emery
Emery obtient son joueur dans un transfert à prix d’or
Selon The Athletic, Aston Villa a conclu un accord d’un montant total de 65 millions de livres sterling pour recruter Jackson en provenance de Chelsea, mettant ainsi fin au passage de l’attaquant à Stamford Bridge. Villa versera dans un premier temps 47,5 millions de livres sterling pour l’international sénégalais, tandis que les conditions personnelles à Villa Park sont actuellement en cours de finalisation.
L’attaquant de 25 ans est une cible de longue date du club et reste l’un des grands favoris d’Emery, qui souhaite le faire venir à Birmingham depuis un certain temps. Son arrivée constituerait la troisième opération entre les deux clubs cet été, après le transfert record de Morgan Rogers vers Stamford Bridge pour 117 millions de livres sterling et l’arrivée ensuite d’Alejandro Garnacho à Villa sous la forme d’un prêt d’une saison avec obligation d’achat conditionnelle.
- AFP
Des retrouvailles avec un visage familier
Jackson avait déjà atteint son meilleur niveau sous les ordres d’Emery à Villarreal, inscrivant 13 buts avant de décrocher son transfert à Chelsea à l’été 2023. Leur relation solide s’est révélée déterminante pour finaliser l’opération, Emery sachant parfaitement comment exploiter au mieux le potentiel de cet attaquant polyvalent.
Arrivé à Chelsea en 2023 en provenance de Villarreal pour 32 M£ avec un contrat de huit ans, l’attaquant a ensuite inscrit 30 buts en 81 apparitions. Malgré des éclairs réguliers de son talent brut et une éthique de travail infatigable, Chelsea a désormais choisi de capitaliser sur sa valeur marchande dans le cadre d’une refonte continue de l’effectif sous sa nouvelle organisation.
Retour sur un prêt en Bundesliga
Un prêt au Bayern Munich lors de la saison 2025-2026 a vu l’attaquant sénégalais contribuer au 34e titre de Bundesliga de son histoire, un record, avec huit buts et deux passes décisives en 23 matches de championnat. Si l’accord comprenait un montant initial de 16,5 M€ et une obligation d’achat conditionnelle de 65 M€, les critères nécessaires pour rendre le transfert définitif à l’Allianz Arena n’ont finalement pas été remplis.
Le président d’honneur du Bayern, Uli Hoeness, a ensuite apporté des précisions sur cette clause, révélant que l’obligation d’achat exigeait que Jackson soit titulaire lors de 40 matches, hors rencontres de DFB-Pokal. L’attaquant n’ayant été titularisé qu’à 13 reprises en Bundesliga et en Ligue des champions sur l’ensemble de la saison, la clause a expiré, entraînant son retour à Stamford Bridge avant l’intervention de Villa.
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Un pedigree international arrive à Villa Park
Avec 37 sélections et huit buts avec le Sénégal à son actif, Jackson apporte une qualité internationale éprouvée à l'effectif d'Emery. Depuis ses débuts contre les Pays-Bas lors de la Coupe du monde 2022, il est devenu un élément essentiel de l'attaque du Sénégal. Il a récemment disputé quatre matches et délivré une passe décisive lors de la Coupe du monde de cet été, où le Sénégal a été éliminé en seizièmes de finale par la Belgique.
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