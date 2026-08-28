Aston Villa a confirmé l’arrivée de Jackson, l’attaquant de 25 ans ayant signé un contrat de cinq ans comprenant une option pour 12 mois supplémentaires.

Cet accord permet à Unai Emery de s’attacher enfin les services d’un joueur qu’il admire depuis leur passage commun en Liga. L’indemnité de transfert serait structurée avec 47,5 M£ versés immédiatement et 17,5 M£ de bonus, ce qui représente une plus-value significative pour Chelsea sur les 32 M£ versés à Villarreal en 2023.

Ce transfert marque une forme de retour aux sources pour Jackson, qui a connu sa période la plus prolifique sous les ordres d’Emery en Espagne. Le club des Midlands a officiellement souhaité la bienvenue à son nouveau numéro neuf sur les réseaux sociaux, en annonçant les retrouvailles du duo. Cette fois sous les couleurs grenat et bleu.