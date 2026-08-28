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Aston Villa boucle le transfert de Nicolas Jackson en provenance de Chelsea pour 65 millions de livres sterling, alors qu’Unai Emery retrouve son ancien attaquant de Villarreal
Unai Emery s’assure sa cible offensive prioritaire
Aston Villa a confirmé l’arrivée de Jackson, l’attaquant de 25 ans ayant signé un contrat de cinq ans comprenant une option pour 12 mois supplémentaires.
Cet accord permet à Unai Emery de s’attacher enfin les services d’un joueur qu’il admire depuis leur passage commun en Liga. L’indemnité de transfert serait structurée avec 47,5 M£ versés immédiatement et 17,5 M£ de bonus, ce qui représente une plus-value significative pour Chelsea sur les 32 M£ versés à Villarreal en 2023.
Ce transfert marque une forme de retour aux sources pour Jackson, qui a connu sa période la plus prolifique sous les ordres d’Emery en Espagne. Le club des Midlands a officiellement souhaité la bienvenue à son nouveau numéro neuf sur les réseaux sociaux, en annonçant les retrouvailles du duo. Cette fois sous les couleurs grenat et bleu.
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Chelsea fait ses adieux à son attaquant vainqueur de trophées
Pour Chelsea, le départ de Jackson confirme la poursuite de l’évolution de sa hiérarchie offensive sous la direction de Xabi Alonso. Malgré une place importante durant la tournée de pré-saison du club et son intégration au groupe de l’équipe première plus tôt cet été, l’attrait d’une indemnité de transfert conséquente et le désir du joueur de retrouver Emery se sont révélés décisifs.
Le club a publié un communiqué saluant sa contribution, notamment ses buts cruciaux en compétition européenne. Le communiqué précise : « Jackson faisait partie des effectifs de Chelsea qui ont remporté l’UEFA Conference League et la Coupe du monde des clubs de la FIFA. Il a inscrit 13 buts au cours de cette campagne, dont un lors de la finale de Wroclaw contre le Betis. Le joueur de 25 ans a joué pour Chelsea sous les ordres d’Alonso en pré-saison, mais prend désormais la direction de Villa Park et met fin à son passage à Stamford Bridge. Nous remercions Nico pour ses efforts durant son passage au club et lui souhaitons le meilleur pour la suite. »
Le fair-play financier et la règle des 45 jours
L’opération a suscité des interrogations dans toute la Premier League en raison des réglementations financières complexes encadrant les transferts entre les deux mêmes clubs lors d’un même mercato. Avec le transfert de Morgan Rogers à Chelsea pour un montant record pour le club de 117 M£ et celui de Jackson dans l’autre sens pour 65 M£, des questions ont été soulevées au sujet des règles de l’UEFA relatives aux « transactions d’échange de joueurs ».
Ces réglementations visent à empêcher les clubs de gonfler artificiellement leurs profits en s’échangeant des joueurs à des valorisations élevées. Plus précisément, l’UEFA a ajusté ses règles afin d’examiner de près les opérations conclues à moins de 45 jours d’intervalle, ce qui exigerait généralement que les profits soient ramenés à la différence nette en trésorerie.
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Impact sur la profondeur de l'effectif d'Emery
Sur le terrain, Jackson offre à Emery une option offensive polyvalente, déjà parfaitement familière de ses exigences tactiques. Après avoir passé la dernière année à peaufiner son jeu en Bundesliga, l’attaquant sénégalais revient en Angleterre avec une efficacité accrue devant le but et une maturité physique renforcée. Il devrait être en concurrence directe avec Ollie Watkins pour une place de titulaire, ou potentiellement évoluer dans un rôle plus excentré, compte tenu de son expérience à tous les postes du trio offensif.
Ce transfert représente la troisième opération majeure entre Villa et Chelsea cet été, alors que des rumeurs persistent selon lesquelles le gardien Emiliano Martinez pourrait être le prochain à rejoindre Londres.
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