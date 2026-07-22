La piste Garnacho étant désormais écartée, la Roma attend toujours une réponse définitive concernant Summerville : L’attaquant néerlandais de West Ham doit bientôt répondre aux Giallorossi, qui avaient trouvé un accord de principe avec le joueur et le club anglais pour un montant de 50 millions d’euros, bonus inclus. Mais, ces dernières heures, Al-Hilal est soudainement entré dans la course, proposant 80 millions d’euros à West Ham et un salaire nettement plus élevé au joueur. En parallèle, les Giallorossi continuent d’évaluer les profils de Schjelderup (Benfica) et d’Antonio Nusa (Leipzig) afin de satisfaire les exigences de Gian Piero Gasperini.