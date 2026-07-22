Le transfert d'Alejandro Garnacho à Aston Villa est conclu. Selon Fabrizio Romano, le club de Birmingham a trouvé un accord définitif avec Chelsea pour l'attaquant argentin, suivi ces dernières semaines par l'AS Rome, en quête d'au moins deux renforts sur les ailes.
Traduit par
Aston Villa a finalisé un accord avec Chelsea pour le transfert de Garnacho. Les modalités de l’opération sont clarifiées, et voici ce que cela implique pour la Roma
LES CONDITIONS
L'opération prend la forme d'un prêt avec option d'achat, laquelle pourrait devenir obligatoire sous réserve de l'atteinte de certains objectifs. Les visites médicales du joueur sont déjà planifiées, et un contrat courant jusqu'en 2031 attend simplement la validation définitive pour être officialisé à l'issue de la saison 2026/2027. La volonté de l’entraîneur d’Aston Villa, Unai Emery, grand admirateur de Garnacho, ainsi que les relations privilégiées entre les deux clubs, qui ont récemment finalisé le transfert de Morgan Rogers à Chelsea pour 137 millions d’euros, ont été déterminants dans la réussite de cette opération.
LES STATISTIQUES DE GARNACHO
Lors de son passage à Londres, Garnacho a disputé 43 matchs, inscrivant 8 buts et délivrant 4 passes décisives. Avant de rejoindre les Blues, ce joueur né en 2004 a évolué sous les couleurs de Manchester United, d’abord dans les équipes de jeunes puis en équipe première, totalisant 144 apparitions et 26 réalisations.
QU’EST-CE QUI CHANGE POUR LA ROMA ?
La piste Garnacho étant désormais écartée, la Roma attend toujours une réponse définitive concernant Summerville : L’attaquant néerlandais de West Ham doit bientôt répondre aux Giallorossi, qui avaient trouvé un accord de principe avec le joueur et le club anglais pour un montant de 50 millions d’euros, bonus inclus. Mais, ces dernières heures, Al-Hilal est soudainement entré dans la course, proposant 80 millions d’euros à West Ham et un salaire nettement plus élevé au joueur. En parallèle, les Giallorossi continuent d’évaluer les profils de Schjelderup (Benfica) et d’Antonio Nusa (Leipzig) afin de satisfaire les exigences de Gian Piero Gasperini.
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles