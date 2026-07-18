Aston Villa a officialisé l’achat définitif de Manzambi en provenance de Fribourg. Si le montant du transfert n’a pas été communiqué, Sky Sports l’estime à plus de 50 millions de livres sterling, ce qui en ferait la plus grosse indemnité jamais versée pour un joueur suisse, dépassant le record précédent établi par Granit Xhaka à Arsenal. Il s’agit par ailleurs du transfert le plus onéreux de l’histoire d’Aston Villa, surpassant celui d’Amadou Onana, arrivé en 2024 en provenance d’Everton pour environ 59 millions d’euros.

Le jeune joueur de 20 ans était devenu l’une des principales cibles des Villans, Unai Emery souhaitant renforcer son milieu de terrain en vue de la prochaine campagne européenne. Manzambi est attendu comme le successeur de Youri Tielemans, fraîchement parti pour Manchester United.

Les Villans ont devancé plusieurs concurrents, dont Newcastle, pour s’assurer les services du jeune milieu de terrain, lequel a opté pour les Midlands après son fulgurant essor au cours des douze derniers mois.











