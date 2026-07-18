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Aston Villa a finalisé le transfert record de la star suisse Johan Manzambi, auteur d’un parcours remarqué lors de la Coupe du monde
Le club de Villa a recruté l’un des jeunes milieux de terrain les plus prometteurs d’Europe.
Aston Villa a officialisé l’achat définitif de Manzambi en provenance de Fribourg. Si le montant du transfert n’a pas été communiqué, Sky Sports l’estime à plus de 50 millions de livres sterling, ce qui en ferait la plus grosse indemnité jamais versée pour un joueur suisse, dépassant le record précédent établi par Granit Xhaka à Arsenal. Il s’agit par ailleurs du transfert le plus onéreux de l’histoire d’Aston Villa, surpassant celui d’Amadou Onana, arrivé en 2024 en provenance d’Everton pour environ 59 millions d’euros.
Le jeune joueur de 20 ans était devenu l’une des principales cibles des Villans, Unai Emery souhaitant renforcer son milieu de terrain en vue de la prochaine campagne européenne. Manzambi est attendu comme le successeur de Youri Tielemans, fraîchement parti pour Manchester United.
Les Villans ont devancé plusieurs concurrents, dont Newcastle, pour s’assurer les services du jeune milieu de terrain, lequel a opté pour les Midlands après son fulgurant essor au cours des douze derniers mois.
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Une étoile montante fait son entrée à Villa Park
Manzambi a rejoint Aston Villa après une performance impressionnante lors de la Coupe du monde 2026, où la Suisse est entrée dans l'histoire en se qualifiant pour les quarts de finale pour la première fois en 72 ans. Il a marqué trois buts et délivré deux passes décisives en quatre sélections avant de se blesser au genou à l'entraînement, à la veille du match des huitièmes de finale contre la Colombie.
« Aston Villa est ravi d’annoncer la signature de Johan Manzambi », indique un communiqué publié sur le site officiel du club. « L’international suisse de 20 ans, qui vient de représenter son pays lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026, arrive en transfert définitif en provenance du SC Fribourg.
« Figure parmi les jeunes talents les plus prometteurs du continent, Manzambi a joué un rôle clé dans la campagne européenne du club allemand, concluant sa demi-finale par un but qui a permis d'offrir au public d'Istanbul un affrontement avec les Villans. Bienvenue, Johan ! »
Manzambi impatient de débuter son aventure à Villa
Une fois son transfert acté, Manzambi s'est exprimé sur son arrivée dans le club de Premier League. L'international suisse a déclaré qu'il avait hâte de jouer à Villa Park et d'aider l'équipe à rivaliser au plus haut niveau. Il a affirmé : « J'ai un message important à faire passer : je suis très enthousiaste d'être ici et nous savons qu'ensemble, nous pouvons réaliser de grandes choses.
« Je suis très impatient de jouer à Villa Park. C’est un très grand club en Angleterre, qui évolue en Ligue des champions. J’ai déjà affronté Aston Villa, et pour moi, c’était le scénario idéal. J’espère pouvoir jouer comme je l’ai fait lors de la Coupe du monde et avec Fribourg. Je suis sûr qu’avec l’équipe, l’entraîneur et le staff, je pourrai en faire autant. »
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Tous les regards se tournent désormais vers le parcours européen de la Villa
Manzambi va désormais s'adapter à la vie en Premier League, alors que l'Aston Villa se prépare pour une saison qui inclura la Ligue des champions. Suite au départ de Tielemans, il devrait jouer un rôle clé dans le milieu de terrain d'Emery, le club devant disputer plusieurs compétitions la saison prochaine.
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