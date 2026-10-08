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Assurer l’avenir ! Le jeune polyvalent du FC Barcelone Xavi Espart signe un contrat de longue durée jusqu’en 2030
Barcelone assure l’avenir de sa jeune pépite polyvalente
Le FC Barcelone continue de se construire pour le présent comme pour l’avenir en sécurisant sur le long terme les services de l’un de ses plus brillants joueurs issus du centre de formation. Le club a officiellement annoncé jeudi qu’Espart avait signé une prolongation de contrat, garantissant qu’il restera l’une des pierres angulaires du projet au Camp Nou pour les années à venir.
Le nouvel accord voit Espart prolonger son séjour en Catalogne jusqu’en juin 2030. Ce contrat représente une prolongation de deux ans par rapport à ses conditions précédentes, reflétant son ascension rapide dans la hiérarchie de La Masia jusqu’à devenir une option fiable pour l’équipe première.
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Flick trouve une solution défensive à La Masia
Tout au long de la campagne 2026-2027, l'international espoirs espagnol est devenu un élément essentiel du dispositif défensif de Hansi Flick. Bien que naturellement droitier, ses performances sur le côté gauche de la défense ont été particulièrement remarquées. Son émergence a instauré une forte concurrence pour les places, le jeune joueur étant souvent préféré à Alejandro Balde et alternant fréquemment avec l'expérimenté international portugais Joao Cancelo.
Cette saison, Espart a disputé cinq matches avec Barcelone, tous en Liga. Le jeune latéral a eu un impact immédiat sur le terrain, en marquant face à Levante tout en délivrant deux passes décisives contre Elche et le Rayo Vallecano.
Engagement stratégique en faveur du développement des jeunes
Arrivé à La Masia en provenance de l’UE Vilassar de Mar à l’été 2015, Espart a gravi les échelons chez les jeunes avant d’intégrer l’équipe première de Flick la saison dernière, avec six apparitions et 189 minutes de jeu. Cependant, c’est lors de la présaison de cet été que l’international espoirs a véritablement tapé dans l’œil du technicien allemand grâce à ses performances remarquées.
Dans la continuité de cet élan, sa prolongation de contrat, qui comprend une revalorisation salariale amplement méritée, souligne clairement la vision à long terme du directeur sportif pour le club. Espart brille désormais aux côtés d’autres pépites nées en 2007 qui enflamment le Camp Nou, comme Lamine Yamal, Pau Cubarsi et Marc Bernal.
- AFP
Départ canon et semaine chargée à venir
Barcelone réalise un début de saison exceptionnel, occupant actuellement la tête du classement de la Liga avec un bilan parfait de 21 points pris lors de ses premiers matches. Le géant catalan a également transposé sa dynamique nationale sur la scène européenne, en s’imposant lors de son premier match d’UEFA Champions League contre Feyenoord.
À venir, l’équipe de Flick va préparer la réception de Getafe au Camp Nou samedi avant de se tourner vers un déplacement pour affronter Galatasaray en Champions League mardi.
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