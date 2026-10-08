Assurer l’avenir ! Le jeune polyvalent du FC Barcelone Xavi Espart signe un contrat de longue durée jusqu’en 2030

Le FC Barcelone continue de se construire pour le présent comme pour l’avenir en sécurisant sur le long terme les services de l’un de ses plus brillants joueurs issus du centre de formation. Le club a officiellement annoncé jeudi qu’Espart avait signé une prolongation de contrat, garantissant qu’il restera l’une des pierres angulaires du projet au Camp Nou pour les années à venir.

Le nouvel accord voit Espart prolonger son séjour en Catalogne jusqu’en juin 2030. Ce contrat représente une prolongation de deux ans par rapport à ses conditions précédentes, reflétant son ascension rapide dans la hiérarchie de La Masia jusqu’à devenir une option fiable pour l’équipe première.



