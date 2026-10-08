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« Assumez ! » - Gary Lineker exhorte Manchester City à accepter sa sanction alors que le club risque de se voir retirer des titres
Manchester City reconnu coupable de pratiquement toutes les accusations
Il y a un peu plus d’une semaine, la Premier League a annoncé qu’un panel indépendant avait reconnu Manchester City coupable de toutes les accusations financières à l’issue d’une audience de huit semaines qui s’est conclue fin 2024. Bien qu’il aurait été informé de l’imminence du verdict durant l’été, le club de l’Etihad a tout de même dépensé environ 400 millions de livres sterling lors du récent mercato.
Le club a déjà fait appel, et une décision définitive est attendue en janvier. Parallèlement, une audience distincte déterminera les sanctions exactes. Les peines pourraient aller de lourdes amendes et des interdictions de recrutement à un retrait de points dévastateur qui garantirait pratiquement une relégation de l’élite.
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Lineker réclame des comptes
S'exprimant lors de la Leaders Week London 2026 à Stamford Bridge, Lineker a averti que la situation semblait sombre pour le club mancunien. Il a immédiatement rejeté toute suggestion d'un complot orchestré contre le club.
« Cela semble vraiment mauvais pour Manchester City », a déclaré l'ancien attaquant de l'Angleterre. « Quand ils parlent des théories du complot de la Premier League, on se dit simplement que, eh bien, c'est en réalité la dernière chose au monde que la Premier League voudrait.
« Donc, j'aimerais voir City assumer cela maintenant et simplement dire : “OK, nous nous sommes trompés, mais pour le bien du jeu, nous l'accepterons, nous accepterons toute punition qui nous sera infligée et nous continuerons.
« Ce serait une bénédiction et ils pourraient sauver un peu la face. À l'heure actuelle, cela ne semble pas très probable. Mais c'est préjudiciable. Je ne serais pas surpris si cela allait jusqu'au retrait de titres.” »
Lineker a également souligné les dommages collatéraux que des sanctions sévères infligeront à des parties innocentes. « Au final, qui souffre de cela ? Les joueurs et les supporters, a-t-il poursuivi. Ce sera l'une de ces punitions, et elle doit évidemment être sévère, parce que nous parlons de nombreuses infractions. Donc ce sera difficile, et chacun aura une idée différente de ce que cela devrait être. »
S'appuyant sur sa propre carrière de joueur, l'ancien présentateur de Match of the Day a exprimé son empathie envers l'effectif actuel. « Ce n'est pas quelque chose que j'ai vraiment vécu très souvent dans ma carrière, a-t-il déclaré. Je me souviens quand les clubs anglais ont été bannis des compétitions européennes, et cela m'a coûté une participation en Coupe d'Europe avec Everton. Donc, là encore, les joueurs souffriront de cela, et c'est comme ça. »
Les rivaux attendent en embuscade
Les répercussions du verdict de culpabilité se font déjà sentir dans tout le football anglais. Arsenal, Liverpool, Tottenham et Manchester United auraient été informés de la décision du panel avant le reste du championnat. Ces quatre rivaux ont notamment réservé leur droit légal de réclamer une compensation à Manchester City.
La direction de Manchester City puisera sans aucun doute de la confiance dans son historique lors des batailles juridiques. Le club de l’Etihad a réussi à faire annuler une suspension de deux ans de la Ligue des champions de l’UEFA en 2020 et espère désespérément que son appel actuel lui offrira un répit similaire d’ici le nouvel an.
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Un Anfield hostile attend
L’équipe d’Enzo Maresca doit momentanément mettre de côté ses turbulences en dehors du terrain alors qu’elle se prépare pour un choc monumental de Premier League ce dimanche. Manchester City se rend sur le Merseyside pour affronter Liverpool, l’un des clubs qui suivent activement les répercussions juridiques et les demandes de compensation. Le club mancunien peut s’attendre à un accueil particulièrement hostile au moment de pénétrer sur la pelouse d’Anfield au milieu de la controverse en cours.
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