S'exprimant lors de la Leaders Week London 2026 à Stamford Bridge, Lineker a averti que la situation semblait sombre pour le club mancunien. Il a immédiatement rejeté toute suggestion d'un complot orchestré contre le club.

« Cela semble vraiment mauvais pour Manchester City », a déclaré l'ancien attaquant de l'Angleterre. « Quand ils parlent des théories du complot de la Premier League, on se dit simplement que, eh bien, c'est en réalité la dernière chose au monde que la Premier League voudrait.

« Donc, j'aimerais voir City assumer cela maintenant et simplement dire : “OK, nous nous sommes trompés, mais pour le bien du jeu, nous l'accepterons, nous accepterons toute punition qui nous sera infligée et nous continuerons.

« Ce serait une bénédiction et ils pourraient sauver un peu la face. À l'heure actuelle, cela ne semble pas très probable. Mais c'est préjudiciable. Je ne serais pas surpris si cela allait jusqu'au retrait de titres.” »

Lineker a également souligné les dommages collatéraux que des sanctions sévères infligeront à des parties innocentes. « Au final, qui souffre de cela ? Les joueurs et les supporters, a-t-il poursuivi. Ce sera l'une de ces punitions, et elle doit évidemment être sévère, parce que nous parlons de nombreuses infractions. Donc ce sera difficile, et chacun aura une idée différente de ce que cela devrait être. »

S'appuyant sur sa propre carrière de joueur, l'ancien présentateur de Match of the Day a exprimé son empathie envers l'effectif actuel. « Ce n'est pas quelque chose que j'ai vraiment vécu très souvent dans ma carrière, a-t-il déclaré. Je me souviens quand les clubs anglais ont été bannis des compétitions européennes, et cela m'a coûté une participation en Coupe d'Europe avec Everton. Donc, là encore, les joueurs souffriront de cela, et c'est comme ça. »



