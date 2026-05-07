Assistera-t-on à une rupture avec Infantino ? Le président Donald Trump est choqué par le prix des billets pour la Coupe du monde

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, avait auparavant défendu ces tarifs, soulignant qu’ils reflétaient le marché nord-américain. Le dirigeant suisse a également rappelé qu’un quart des billets pour la phase de groupes étaient proposés à moins de 300 dollars.

Interrogé sur le sujet, Donald Trump a laissé entendre que l’administration américaine pourrait examiner la question : « Je n’ai pas encore vu cela, mais je vais m’en occuper », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il tenait à ce que ses électeurs puissent assister aux rencontres. L’ancien président a toutefois reconnu que la compétition était un succès économique et battait tous les records précédents.

La Coupe du monde 2026 se tiendra du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Avec 48 équipes et 104 matchs, cette édition marquera la plus grande phase finale de l’histoire. La FIFA indique avoir déjà vendu environ cinq millions des sept millions de billets mis en circulation, et une nouvelle phase de vente a débuté jeudi.