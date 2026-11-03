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Carnevali Grafica Juve
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Assemblée générale de la Juventus : feu vert à une augmentation de capital de 250 millions. Carnevali : « Spalletti est l’entraîneur et nous le soutenons. »

Juventus FC
Serie A

L’assemblée des actionnaires approuve les comptes (déficitaires) et donne son feu vert à une augmentation de capital.

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05 nov. 2026

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À la Juventus, c’est le jour de l’assemblée des actionnaires. À l’Allianz Stadium, à partir de 10 heures, l’ordre du jour prévoit l’approbation des comptes, la nomination de deux membres du conseil d’administration et l’octroi au conseil d’administration d’une délégation pour une augmentation de capital.

Les actionnaires sont en effet appelés non seulement à approuver les comptes au 30 juin 2026, qui affichent une perte de 66 millions, mais aussi à autoriser le conseil d’administration à procéder à une augmentation de capital pouvant atteindre 250 millions, « afin de soutenir le renforcement de la structure patrimoniale et de la compétitivité sportive, d’éventuelles améliorations des actifs immobiliers stratégiques (en premier lieu, l’Allianz Stadium), la valorisation de la marque et la pérennité économique et financière ». Exor, actionnaire majoritaire et holding de la famille Elkann-Agnelli, a garanti la couverture de sa part (65,4 %) et des éventuelles actions non souscrites. Il a déjà versé 60 millions à titre d’avance.

  • Feu vert à l’augmentation de capital

    L’Assemblée des actionnaires de la Juventus s’est achevée. Avec 99,9 % de votes favorables, elle a décidé de donner au conseil d’administration mandat pour lancer une augmentation de capital pouvant atteindre 250 millions, « pour soutenir le renforcement de la structure financière et de la compétitivité sportive, d’éventuelles améliorations des actifs immobiliers stratégiques (en premier lieu, l’Allianz Stadium), la valorisation de la marque et la viabilité économique et financière ». L’actionnaire majoritaire Exor a assuré qu’il couvrirait non seulement sa quote-part (65,4 %), mais aussi l’éventuelle part non souscrite. Entre-temps, il a versé 60 millions à titre d’avance. Une centaine de millions sera consacrée aux investissements, en premier lieu dans le domaine sportif, notamment pour le mercato.

  • CARNEVALI PREND LA PAROLE

    L’administrateur délégué de la Juventus, Giovanni Carnevali, a ouvert la séance par ces mots, rapportés par Gazzetta.it : « Nous devons respecter nos supporters et incarner l’esprit de la Juventus. Je promets de l’engagement, des idées claires et une grande envie d’agir. Nous ne devons pas trop parler, mais laisser parler les actes. Et nous devons nous rappeler qu’il faut respecter les règles de l’UEFA : ne nous imaginons pas faire quoi que ce soit d’extraordinaire, mais avec les ressources dont nous disposons, nous devons faire de la Juve un grand club. La Juve doit renouer avec la victoire. Il faut de la planification et de l’unité. Nous devons retrouver l’enthousiasme et le sentiment d’appartenance. Ce que j’ai dû faire au cours de ces quatre mois, c’est étudier autant que possible notre club et sa structure. Je comprends de mieux en mieux l’univers de la Juventus, son histoire, ses valeurs, ce que nous devons chercher à porter en nous. Allez la Juve. »

    « Un début en fanfare » : c’est ainsi que le président Gianluca Ferrero a qualifié l’intervention de Giovanni Carnevali.

  • Carnevali sur Spalletti, le mercato et la liste UEFA

    Le directeur général Giovanni Carnevali s’exprime sur deux autres sujets, comme le rapporte IlBianconero.com. À propos de Luciano Spalletti : « Spalletti est l’entraîneur de la Juventus et nous le soutenons. »

    Sur le mercato : « Il faut planifier, travailler avec les jeunes et miser sur les joueurs italiens. Nous avons du potentiel, le projet englobe l’équipe première, la Next Gen et le centre de formation. Achèterons-nous le Ballon d’Or (en réponse à une question faisant référence à Cristiano Ronaldo, NDLR) ? Nous achèterons les joueurs que nous pourrons. Je ne critique pas ceux qui m’ont précédé, il arrive de se tromper. Je promets de l’engagement et du sérieux. Les supporters nous aident dans les moments difficiles et nous leur devons du respect. Nous connaissons les difficultés, nous avons un accord de règlement avec l’UEFA qui ne nous permet pas de faire ce que nous voudrions, mais nous nous efforcerons de faire de la Juve un grand club. »

    Carnevali confirme ensuite qu’il est impossible, selon les règlements, d’inscrire Edon Zhegrova sur la liste UEFA à la place de Manuel Locatelli : « Locatelli est un joueur formé en Italie et ne peut être remplacé que par un joueur formé en Italie : donc Ekhator, et non Zhegrova. »

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  • Carnevali à propos de la FIGC

    Carnevali sur les élections à la FIGC : « Adriano Galliani et Giovanni Malagò sont deux personnalités de premier plan, des personnes très compétentes. Le vote aura toutefois lieu le 14 décembre, nous avons donc tout le temps d’évaluer et d’examiner aussi les programmes. Je crois que nous devons également écouter un peu toutes les autres parties prenantes, mais je pense surtout qu’en tant que clubs, nous devrions contribuer à améliorer le système et soutenir le futur président de la fédération. »

  • Carnevali sur la direction et la Next Gen

    Carnevali évoque également la direction actuelle de la Juventus : « J’ai simplement fait un choix sur le plan technique avec Ricky Massara, parce qu’avec Marco Ottolini, nous parvenons à constituer une force de travail plus importante, une force de travail pour la Juventus. Nous faisons beaucoup de choses, nous mettons en place une nouvelle cellule de recrutement qui n’existait peut-être pas auparavant. Aujourd’hui, l’objectif est donc d’obtenir de bons résultats, d’avoir un club ambitieux, mais surtout une équipe capable de renouer avec la victoire. Notre engagement est total. Je crois qu’il faut, surtout aujourd’hui, de la planification, de la compétitivité et de la continuité. »

    Et de la Next Gen : « Nous devons avoir un projet global qui concerne l’équipe première, la Next Gen et le centre de formation. Nous devons faire en sorte que le centre de formation redevienne ce qu’il était ces dernières années, tout en cherchant toujours à nous améliorer. Nous devons apporter un peu plus d’italianité à notre structure. La Next Gen doit être le fleuron de ce club, afin de former des jeunes qui pourront un jour devenir des joueurs de la Juventus. »

  • LE DIRECTEUR FINANCIER CERRATO

    Stefano Cerrato, directeur financier de la Juventus, à propos des prévisions pour l’exercice en cours : « Le résultat devrait encore être déficitaire, principalement en raison de recettes moins élevées en Ligue Europa qu’en Ligue des champions. Le résultat sera influencé par les résultats sportifs et par les effets des campagnes de transferts de janvier et de juin. »

  • Un actionnaire s’en prend à Elkann

    Prise de parole critique à l’égard des propriétaires de la part de l’actionnaire Andrea Danubi : « Cinq ans d’investissements et de mauvais choix », rapporte Gazzetta.it. « Elkann a été qualifié d’actionnaire silencieux. Pourquoi garder la Juve à tout prix ? Si on la tolère comme un bibelot de famille, qu’on la confie aux mauvaises personnes et qu’on ne la défend pas là où il le faudrait, on ne l’aime pas. Notre Juventus, c’était celle d’Andrea Agnelli, d’Antonio Giraudo. Aujourd’hui, au contraire, on repart de zéro chaque année. Il faudrait un Michel Platini à la Boniperti. »

  • Del Piero invoqué

    L’actionnaire Ezio Mosso prend la parole, comme le rapporte Gazzetta.it : « Alessandro Del Piero n’a jamais été rapproché de ce milieu. Nous ne le voyons qu’à la télévision. Il incarne un grand champion qui ne s’est jamais opposé au club dans les moments difficiles et qui a la Juventus dans le sang. Quand viendra le moment où Alex pourra défendre la cause de la Juventus avec son charisme ? »

  • Le bilan a été approuvé.

    Lors de l’assemblée des actionnaires, les comptes de la Juventus pour l’exercice clos le 30 juin 2026 ont été approuvés. Les comptes consolidés du club pour la saison 2025/26 font état d’une perte nette de 66 millions d’euros, contre une perte de 58,1 millions lors de l’exercice précédent. Les votes favorables ont représenté 91,8 % des votants.

  • Ferrero parle de Tether

    Gianluca Ferrero, président de la Juventus, répond à la question d’un actionnaire au sujet de Tether, le géant des cryptomonnaies qui détient 11,5 % des actions : « La Juventus est ouverte au dialogue avec tous ses actionnaires. Tether est un actionnaire important, un grand actionnaire, qui est également attentif aux activités de la Juventus. Toutefois, il n’y a actuellement aucune initiative avec Tether dans les domaines industriel, technologique, commercial ou financier. »

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