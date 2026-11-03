Le directeur général Giovanni Carnevali s’exprime sur deux autres sujets, comme le rapporte IlBianconero.com. À propos de Luciano Spalletti : « Spalletti est l’entraîneur de la Juventus et nous le soutenons. »

Sur le mercato : « Il faut planifier, travailler avec les jeunes et miser sur les joueurs italiens. Nous avons du potentiel, le projet englobe l’équipe première, la Next Gen et le centre de formation. Achèterons-nous le Ballon d’Or (en réponse à une question faisant référence à Cristiano Ronaldo, NDLR) ? Nous achèterons les joueurs que nous pourrons. Je ne critique pas ceux qui m’ont précédé, il arrive de se tromper. Je promets de l’engagement et du sérieux. Les supporters nous aident dans les moments difficiles et nous leur devons du respect. Nous connaissons les difficultés, nous avons un accord de règlement avec l’UEFA qui ne nous permet pas de faire ce que nous voudrions, mais nous nous efforcerons de faire de la Juve un grand club. »

Carnevali confirme ensuite qu’il est impossible, selon les règlements, d’inscrire Edon Zhegrova sur la liste UEFA à la place de Manuel Locatelli : « Locatelli est un joueur formé en Italie et ne peut être remplacé que par un joueur formé en Italie : donc Ekhator, et non Zhegrova. »