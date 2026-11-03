Assemblée des actionnaires de la Juventus, Carnevali : « Nous parlons par les actes, nous devons renouer avec la victoire »

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À la Juventus, c’est le jour de l’assemblée des actionnaires. À l’Allianz Stadium, à partir de 10 heures, l’ordre du jour prévoit l’approbation des comptes, la nomination de deux membres du conseil d’administration et l’octroi au conseil d’administration d’une délégation en vue d’une augmentation de capital.

Les actionnaires sont en effet appelés non seulement à approuver les comptes arrêtés au 30 juin 2026, qui font apparaître une perte de 66 millions, mais aussi à autoriser le conseil d’administration à procéder à une augmentation de capital pouvant atteindre 250 millions, « afin de soutenir le renforcement de la structure financière et de la compétitivité sportive, d’éventuelles améliorations des actifs immobiliers stratégiques (en premier lieu l’Allianz Stadium), la valorisation de la marque et la viabilité économique et financière ». L’actionnaire majoritaire Exor, holding de la famille Elkann-Agnelli, a garanti la couverture de sa part (65,4 %) et des éventuelles actions non souscrites, et a déjà versé 60 millions à titre d’avance.