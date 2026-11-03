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Carnevali Grafica Juve
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Assemblée des actionnaires de la Juventus, Carnevali : « Nous parlons par les actes, nous devons renouer avec la victoire »

Juventus FC
Serie A

L’assemblée des actionnaires approuve les comptes (déficitaires) et donne son feu vert à une augmentation de capital.

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À la Juventus, c’est le jour de l’assemblée des actionnaires. À l’Allianz Stadium, à partir de 10 heures, l’ordre du jour prévoit l’approbation des comptes, la nomination de deux membres du conseil d’administration et l’octroi au conseil d’administration d’une délégation en vue d’une augmentation de capital.

Les actionnaires sont en effet appelés non seulement à approuver les comptes arrêtés au 30 juin 2026, qui font apparaître une perte de 66 millions, mais aussi à autoriser le conseil d’administration à procéder à une augmentation de capital pouvant atteindre 250 millions, « afin de soutenir le renforcement de la structure financière et de la compétitivité sportive, d’éventuelles améliorations des actifs immobiliers stratégiques (en premier lieu l’Allianz Stadium), la valorisation de la marque et la viabilité économique et financière ». L’actionnaire majoritaire Exor, holding de la famille Elkann-Agnelli, a garanti la couverture de sa part (65,4 %) et des éventuelles actions non souscrites, et a déjà versé 60 millions à titre d’avance.

  • CARNEVALI PREND LA PAROLE

    L’administrateur délégué de la Juventus, Giovanni Carnevali, a ouvert les travaux par ces mots, comme le rapporte Gazzetta.it : « Nous devons respecter nos supporters et porter l’identité juventine. Je promets de l’engagement, des idées claires et une grande envie d’agir. Nous ne devons pas trop parler, mais laisser parler les actes. Et nous devons nous rappeler qu’il faut respecter les paramètres de l’UEFA : n’imaginons pas faire quelque chose d’extraordinaire, mais avec les ressources dont nous disposons, nous devons faire de la Juve un grand club. La Juve doit renouer avec la victoire. Il faut de la planification et de l’unité. Nous devons retrouver l’enthousiasme et le sentiment d’appartenance. Ce que j’ai dû faire au cours de ces quatre mois, c’est étudier autant que possible notre club et sa structure. Je comprends de mieux en mieux l’univers de la Juventus, son histoire, ses valeurs et ce que nous devons chercher à avoir en nous. Allez la Juve. »

    « Un début en fanfare » : c’est ainsi que le président Gianluca Ferrero a qualifié l’intervention de Giovanni Carnevali.

  • Le directeur financier Cerrato

    Stefano Cerrato, directeur financier de la Juventus, au sujet des prévisions pour l’exercice en cours : « Le résultat devrait encore être déficitaire, surtout en raison de recettes moins élevées en Ligue Europa qu’en Ligue des champions. Le résultat sera influencé par les résultats sportifs et les effets des campagnes de transferts de janvier et de juin. »

  • Un actionnaire attaque Elkann

    L’actionnaire Andrea Danubi critique les propriétaires : « Cinq ans d’investissements et de mauvais choix », rapporte Gazzetta.it. « Elkann a été qualifié d’actionnaire silencieux. Pourquoi garder la Juve à tout prix ? Si quelqu’un la tolère comme un bibelot de famille, la confie aux mauvaises personnes et ne la défend pas dans les instances appropriées, il ne l’aime pas. Notre Juventus, c’était celle d’Andrea Agnelli, d’Antonio Giraudo. Aujourd’hui, en revanche, chaque année, on repart de zéro. Il faudrait un Michel Platini à la Boniperti. »

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