ASSE - OL, Corentin Tolisso fixé sur son sort

Sorti sur civière lors du derby entre l’ASSE et l’OL, Corentin Tolisso est désormais situé sur l’état de sa blessure.

Le derby du Rhône a offert bien plus que du spectacle dimanche soir. Un geste mal maîtrisé, un joueur au sol, des larmes… et le silence pesant du doute. Corentin Tolisso, milieu de l’Olympique Lyonnais, a quitté la pelouse sur civière, en larmes, après une intervention violente d’un joueur adverse. Les images ont fait le tour des réseaux, provoquant l’émoi chez les supporters lyonnais et relançant les débats autour de l’arbitrage. Mais le diagnostic attendu avec anxiété est enfin tombé.