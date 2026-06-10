Tino Asprilla, ancien attaquant de Parme et de la sélection colombienne, a accordé un entretien à son ex-coéquipier en équipe nationale, Carlos Valderrama. Au cours de cet échange, parmi les nombreuses anecdotes d’une carrière toujours sous les feux des projecteurs, grâce à un tempérament exubérant, il a également relaté un épisode pour le moins curieux concernant le passage d’Hernán Crespo en Émilie.
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Asprilla : « Lors de ses premiers mois à Parme, Crespo était complètement perdu, il était terrifié. Puis je lui ai présenté une amie colombienne et il n'a plus arrêté de marquer. »
L'ANECDOTE
Selon le site parmalive.com, l’attaquant vivait un véritable calvaire : « Les premiers mois, les gens insultaient Crespo ; il ne parvenait même pas à contrôler le ballon. Il ressemblait à un tronc d’arbre… C’était un joueur effrayé, désespéré. Je lui ai demandé avec qui il vivait à Parme ; il m’a répondu qu’il logeait chez ses parents. Je lui ai demandé s’il avait une petite amie ; il m’a dit qu’elle était restée en Argentine, mais que cela ne lui faisait rien, car il voulait juste marquer des buts. Je lui ai demandé depuis combien de temps il ne l’avait pas vue ; il m’a répondu environ six mois. J’ai alors pensé : « C’est un problème psychologique ». J’ai alors appelé l’une de mes amies colombiennes, présente à Parme, pour qu’elle le rencontre et l’aide à se changer les idées. Le duo s’est mis à sortir ensemble, et, dès lors, Hernán n’a plus cessé de marquer. Problème résolu. »
Crespo à Parme
Recruté par River Plate, Hernán Crespo a porté le maillot de Parme de 1996 à 2000, puis y est revenu de 2010 à 2012. Au total, il a disputé 201 matchs et inscrit 94 buts. Avec le club émilien, il a remporté une Coupe UEFA en 1999 (inscrivant notamment un but lors de la finale moscovite face à Marseille), ainsi qu’une Coupe d’Italie et une Supercoupe d’Italie la même saison.