Selon le site parmalive.com, l’attaquant vivait un véritable calvaire : « Les premiers mois, les gens insultaient Crespo ; il ne parvenait même pas à contrôler le ballon. Il ressemblait à un tronc d’arbre… C’était un joueur effrayé, désespéré. Je lui ai demandé avec qui il vivait à Parme ; il m’a répondu qu’il logeait chez ses parents. Je lui ai demandé s’il avait une petite amie ; il m’a dit qu’elle était restée en Argentine, mais que cela ne lui faisait rien, car il voulait juste marquer des buts. Je lui ai demandé depuis combien de temps il ne l’avait pas vue ; il m’a répondu environ six mois. J’ai alors pensé : « C’est un problème psychologique ». J’ai alors appelé l’une de mes amies colombiennes, présente à Parme, pour qu’elle le rencontre et l’aide à se changer les idées. Le duo s’est mis à sortir ensemble, et, dès lors, Hernán n’a plus cessé de marquer. Problème résolu. »