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Ashley Cole va être limogé après seulement HUIT matchs ! L'ancienne star d'Arsenal, de Chelsea et de l'équipe d'Angleterre connaît un début de carrière cauchemardesque en tant qu'entraîneur principal en Italie
Un début de saison catastrophique en Serie B
Nommé à la mi-mars par Cesena pour succéder à Michele Mignani, alors que le club luttait pour une place en barrages, Cole n’a pas réussi à imposer son autorité. Ses débuts comme entraîneur à temps plein se sont transformés en cauchemar. Selon *La Gazzetta dello Sport*, le technicien de 45 ans quittera officiellement le club italien le 30 juin, date d’expiration de son contrat.
En huit matchs, il n’a obtenu qu’une victoire, trois nuls et quatre défaites, condamnant le club à la 11e place finale. Le limogeage de Mignani avait déjà suscité un vif mécontentement, et l’ex-star des Three Lions a dû, dès son arrivée, tenter de rallier un public sceptique et un vestiaire frustré.
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Colère des supporters et remaniement du conseil d’administration
Nommé à la demande du copropriétaire californien Mike Melby, qui l’avait côtoyé au LA Galaxy, l’ancien défenseur n’a jamais séduit les supporters de Cesena. Ces derniers ont manifesté leur hostilité dès son arrivée, déployant même une banderole sans équivoque : « Ashley Cole ? Non merci ». Alors que la direction du club se restructure, le nouveau directeur sportif Andrea Mancini a reçu pour mission de lui trouver un successeur plus consensuel. Le club a donc décidé de se séparer de son entraîneur, sous le feu des critiques, reconnaissant ainsi le mécontentement généralisé qui agite la ville. Malgré des rumeurs initiales selon lesquelles certains membres du conseil d’administration envisageaient une prolongation de contrat surprise, le climat général les a contraints à abandonner complètement ces projets.
Le club passe le marché des transferts au peigne fin pour dénicher des remplaçants de qualité.
Alors que Cesena se prépare à tourner la page Cole, la direction a réaffirmé sa volonté de procéder à une sélection rigoureuse pour désigner son successeur. Il y a deux jours, le directeur général Corrado Di Taranto a coupé court aux spéculations en déclarant que l’entraîneur actuel ne resterait pas en poste. Il a déclaré : « Andrea Mancini travaille de manière méthodique et minutieuse sur chaque détail, en évaluant scrupuleusement chaque profil disponible, précisément parce que ce choix mérite le temps nécessaire pour être le bon, et non simplement le plus rapide ou le plus rassurant. » Des noms tels qu’Emanuele Troise et Stefano Vecchi ont récemment émergé comme candidats de choix sur la liste restreinte du club, soulignant une orientation vers des entraîneurs ayant une expérience avérée dans les divisions inférieures italiennes, réputées exigeantes.
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Quelle sera la suite pour Cesena et Cole ?
Cesena a gelé les premières discussions avec Guido Pagliuca et élargit désormais son recrutement pour trouver un entraîneur principal fiable avant la préparation estivale. De son côté, Cole doit repartir de zéro et tirer les enseignements de son bref passage désastreux en Italie. La légende de Chelsea pourrait accepter un nouveau poste d’entraîneur adjoint afin de redorer une réputation de coach sévèrement entachée.