Ashley Cole va être limogé après seulement HUIT matchs ! L'ancienne star d'Arsenal, de Chelsea et de l'équipe d'Angleterre connaît un début de carrière cauchemardesque en tant qu'entraîneur principal en Italie

Nommé à la mi-mars par Cesena pour succéder à Michele Mignani, alors que le club luttait pour une place en barrages, Cole n’a pas réussi à imposer son autorité. Ses débuts comme entraîneur à temps plein se sont transformés en cauchemar. Selon *La Gazzetta dello Sport*, le technicien de 45 ans quittera officiellement le club italien le 30 juin, date d’expiration de son contrat.

En huit matchs, il n’a obtenu qu’une victoire, trois nuls et quatre défaites, condamnant le club à la 11e place finale. Le limogeage de Mignani avait déjà suscité un vif mécontentement, et l’ex-star des Three Lions a dû, dès son arrivée, tenter de rallier un public sceptique et un vestiaire frustré.