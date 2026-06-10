L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. annonce la prolongation des contrats de son directeur sportif Matteo Patti et de son entraîneur Francesco Tomei, qui ont paraphé un nouvel accord portant jusqu’au 30 juin 2029.





Cette décision fait suite logique à l’excellente saison écoulée, conclue par une victoire en barrages et une promotion en Serie B. Sous la première année de la nouvelle direction menée par la famille Passeri, les deux dirigeants ont pleinement incarné le projet sportif du club et marqué de leur empreinte une saison qui restera dans les annales du club bianconero. Grâce à des choix visionnaires, à leur capacité à bâtir un groupe solide et à forger une identité d’équipe affirmée, ils ont joué un rôle déterminant dans l’atteinte d’un objectif qui a redonné enthousiasme, fierté et ambition à tout le monde chez les Bianconeri.





Ce renouvellement jusqu’en 2029 confirme la confiance totale du club dans le travail du directeur sportif et de l’entraîneur, ainsi que la volonté d’assurer la continuité d’un projet porté par la détermination et l’ambition.



