Selon le staff médical de la Roma, la blessure du jeune joueur né en 2007 est sérieuse et sera réévaluée dans les prochaines heures. Les examens à venir préciseront ses délais de récupération. Robinio Vaz souffre d’une lésion du ligament collatéral médial du genou droit. Cette lésion, non négligeable, pourrait perturber la préparation estivale du jeune Français et l’éloigner des terrains durant plusieurs semaines. Pendant ce temps, la Roma poursuivra sa préparation à Trigoria, alternant séances d’entraînement et matchs amicaux – dont une rencontre face au Cannes le 26 juillet – avant de s’envoler pour le Pays de Galles le 31 juillet.