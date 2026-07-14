Premiers entraînements sous le soleil brûlant de Trigoria et premiers contretemps pour Gian Piero Gasperini et son équipe de la Roma, qui s'est réunie hier pour commencer à préparer la saison 2026/2027. Lors de l'une des premières séances, l'attaquant Robinio Vaz, arrivé en janvier dernier de l'Olympique de Marseille pour 25 millions d'euros, a dû s'arrêter en raison d'un problème au genou.
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AS Rome : Robinio Vaz est immédiatement mis au repos. Premier diagnostic, durée de convalescence et possibles répercussions sur la stratégie transferts
LE PREMIER DIAGNOSTIC
Selon le staff médical de la Roma, la blessure du jeune joueur né en 2007 est sérieuse et sera réévaluée dans les prochaines heures. Les examens à venir préciseront ses délais de récupération. Robinio Vaz souffre d’une lésion du ligament collatéral médial du genou droit. Cette lésion, non négligeable, pourrait perturber la préparation estivale du jeune Français et l’éloigner des terrains durant plusieurs semaines. Pendant ce temps, la Roma poursuivra sa préparation à Trigoria, alternant séances d’entraînement et matchs amicaux – dont une rencontre face au Cannes le 26 juillet – avant de s’envoler pour le Pays de Galles le 31 juillet.
LES STATISTIQUES DE ROBINIO VAZ
Arrivé depuis cinq mois dans la capitale, Robinio Vaz n’a pas encore réussi à s’imposer ni à attirer l’attention de Gasperini. Lors du dernier mercato d’hiver, l’entraîneur avait en effet privilégié Donyell Malen, lequel a quasi monopolisé le temps de jeu à la pointe de l’attaque. À ce jour, Robinio Vaz totalise 14 apparitions sous le maillot giallorosso, dont 12 en championnat et 2 en Coupe d’Italie, pour un bilan d’un but et deux passes décisives.
QU'EST-CE QUI ÉVOLUE SUR LE MARCHÉ DES TRANSFERS ?
La blessure de Robinio Vaz incite la Roma et son entraîneur à accélérer leurs démarches pour atteindre leurs premiers objectifs lors de ce mercato, en se concentrant sur le secteur offensif. L’ancien coach de l’Atalanta réclame depuis des semaines l’arrivée de deux ailiers supplémentaires. Après l’échec de la piste Mason Greenwood, qui a privilégié l’offre très lucrative du Fenerbaçe, il se tourne vers Alejandro Garnacho (Chelsea), Diego Moreira (Strasbourg) et Crysencio Summerville (Leeds). Si les pistes se raréfient ou si Gasperini réclame un joueur immédiatement opérationnel pour suppléer Malen, la Roma pourrait se tourner vers l’Italo-Allemand Nicolò Tresoldi, actuellement sous contrat avec Bruges.
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