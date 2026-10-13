À l’approche du match retour de ce huitième de finale, l’attente habituelle des supporters du Real Madrid était palpable. Le Real Madrid, roi autoproclamé de cette compétition, s’était incliné 2-1 à l’aller en Italie, mais restait largement favori pour renverser la situation. Le Bernabeu était une mer de blanc, un chaudron prêt à engloutir les hommes de Luciano Spalletti. Pourtant, la Roma, emmenée par l’éternel Francesco Totti, refusait de suivre le scénario attendu. Elle répondait à l’élégance madrilène par une résistance âpre et rythmée qui contrariait notamment Raul et Fabio Cannavaro.

La première période fut tendue, telle une partie d’échecs menée à un rythme effréné. Madrid cherchait la faille, en quête du but à l’extérieur qui ferait pencher la balance, mais la défense de la Roma tenait bon. Dans ce bras de fer, les visiteurs absorbaient la pression en attendant le moment de frapper. À la pause, le score était toujours vierge. Un résultat favorable aux visiteurs, mais qui rendait le public de plus en plus nerveux alors que la perspective d’une élimination précoce planait sur le géant espagnol.



