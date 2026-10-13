Un silence particulier s’abat sur le Santiago Bernabeu lorsque l’impensable commence à prendre forme. Ce n’est pas un silence d’indifférence, mais d’incrédulité, alors que la plus prestigieuse scène du football européen devient le théâtre du triomphe d’un invité inattendu. En mars 2008, l’AS Rome a investi la capitale espagnole et livré une prestation d’une telle combativité et d’une telle intelligence tactique qu’elle reste la référence absolue des déplacements italiens en terre ibérique.
AS Rome - Real Madrid : un match de légende, la nuit où les Giallorossi ont conquis le Bernabéu
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Le poids de l’histoire à Madrid
À l’approche du match retour de ce huitième de finale, l’attente habituelle des supporters du Real Madrid était palpable. Le Real Madrid, roi autoproclamé de cette compétition, s’était incliné 2-1 à l’aller en Italie, mais restait largement favori pour renverser la situation. Le Bernabeu était une mer de blanc, un chaudron prêt à engloutir les hommes de Luciano Spalletti. Pourtant, la Roma, emmenée par l’éternel Francesco Totti, refusait de suivre le scénario attendu. Elle répondait à l’élégance madrilène par une résistance âpre et rythmée qui contrariait notamment Raul et Fabio Cannavaro.
La première période fut tendue, telle une partie d’échecs menée à un rythme effréné. Madrid cherchait la faille, en quête du but à l’extérieur qui ferait pencher la balance, mais la défense de la Roma tenait bon. Dans ce bras de fer, les visiteurs absorbaient la pression en attendant le moment de frapper. À la pause, le score était toujours vierge. Un résultat favorable aux visiteurs, mais qui rendait le public de plus en plus nerveux alors que la perspective d’une élimination précoce planait sur le géant espagnol.
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Une succession chaotique de buts en seconde période
Le match s’est emballé dans les vingt dernières minutes. La tension est retombée à la 73e minute, lorsque Rodrigo Taddei a repris un centre de la tête pour tromper Iker Casillas et donner l’avantage à la Roma. Le Bernabéu est resté un instant sous le choc, mais la réaction a été immédiate. Deux minutes plus tard, Raul, capitaine emblématique du Real Madrid, a trouvé le chemin des filets pour égaliser et raviver les espoirs des supporters madrilènes. À 1-1, le score cumulé était de 3-2 en faveur des Italiens, et l’issue de la confrontation restait incertaine.
Le Real Madrid a jeté toutes ses forces dans la bataille, abandonnant toute prudence défensive en quête du but qui lui permettrait d’arracher la prolongation. La pression était incessante, mais l’organisation de la Roma a tenu bon. Les Romains ont défendu avec une solidarité qui transcendait les qualités individuelles, se jetant devant les frappes et récupérant tous les deuxièmes ballons. À l’approche du temps additionnel, les Madrilènes, montés très haut sur le terrain dans une tentative désespérée de préserver leurs espoirs européens, se sont retrouvés vulnérables.
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Mirko Vucinic scelle une victoire mémorable
Le coup de grâce est arrivé à la 92e minute. Mirko Vucinic, l’attaquant monténégrin qui réservait si souvent ses meilleures prestations aux plus grands rendez-vous, s’est glissé dans la surface pour reprendre un coup franc. Sa tête, précise, s’est logée dans un coin du but pour donner l’avantage à la Roma, 2-1. C’est à cet instant que le Bernabeu a fini par accepter son sort. Ce but a confirmé la supériorité de la Roma sur les deux matches, scellant une victoire 4-2 sur l’ensemble de la confrontation et une place en quarts de finale.
Le coup de sifflet final a déclenché des scènes de liesse dans le secteur des supporters visiteurs, une petite tache rouge et or au milieu d’une vaste étendue de blanc. Pour la Roma, c’était plus qu’une victoire : elle affirmait sa place sur la scène européenne. Elle était venue chez un club alors neuf fois champion d’Europe et en était repartie victorieuse, prouvant que la discipline tactique et le courage pouvaient venir à bout même d’une équipe réunissant les plus grandes stars. Cette soirée reste l’une des plus célébrées de l’histoire moderne du club.
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L’héritage d’un séjour à Rome
Depuis, le Real Madrid et la Roma se sont affrontés à de nombreuses reprises, le club espagnol imposant souvent sa supériorité. Mais le souvenir de 2008 demeure, rappel nostalgique d’une époque où la Roma se sentait invincible sous les projecteurs. Ce soir-là, Spalletti avait déjoué les plans d’un adversaire bien établi et Totti avait mené ses hommes avec l’assurance d’un gladiateur. Alors même que la Ligue des champions évolue, l’image de Vucinic partant célébrer son but reste gravée dans la mémoire de ceux qui en ont été témoins.
Alors que les deux équipes se préparent à se retrouver, les fantômes de 2008 seront sans doute présents. Pour les supporters de la Roma, ce match reste une source de fierté éternelle, la preuve que, dans un bon jour, leur équipe peut conquérir n’importe quelle forteresse. Pour Madrid, il rappelle ce qui peut arriver lorsqu’un géant sous-estime un adversaire discipliné. Une rencontre mémorable, qui a parfaitement incarné le suspense, les désillusions et l’imprévisibilité totale du football européen à son apogée.
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