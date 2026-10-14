Le Real Madrid a signé une remontée renversante en Ligue des champions au Stadio Olimpico, inscrivant trois buts dans les huit dernières minutes pour s’imposer 4-3 face à la Roma. Opposé à son ancien club, Jose Mourinho a vu son équipe se retrouver menée 3-1 après un doublé de Donyell Malen et l’ouverture du score de Marten de Roon.

Kylian Mbappe a marqué pour sa 100e apparition en Ligue des champions, avant que le match ne bascule dans les dernières minutes.

Arda Guler a tiré trois coups de pied arrêtés consécutifs, permettant à Carlos Espi, à Endrick, élu homme du match, et à Antonio Rudiger, ancien défenseur de la Roma, de renverser la rencontre.