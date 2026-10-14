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AS Rome-Real Madrid : les réactions de Jose Mourinho, Antonio Rudiger, Endrick et Federico Valverde après la victoire 4-3 en Ligue des champions
Le Real Madrid signe une remontée spectaculaire en fin de match sur la scène européenne
Le Real Madrid a signé une remontée renversante en Ligue des champions au Stadio Olimpico, inscrivant trois buts dans les huit dernières minutes pour s’imposer 4-3 face à la Roma. Opposé à son ancien club, Jose Mourinho a vu son équipe se retrouver menée 3-1 après un doublé de Donyell Malen et l’ouverture du score de Marten de Roon.
Kylian Mbappe a marqué pour sa 100e apparition en Ligue des champions, avant que le match ne bascule dans les dernières minutes.
Arda Guler a tiré trois coups de pied arrêtés consécutifs, permettant à Carlos Espi, à Endrick, élu homme du match, et à Antonio Rudiger, ancien défenseur de la Roma, de renverser la rencontre.
- AFP
Mourinho explique ses ajustements tactiques et salue l’impact d’Endrick
Après cette victoire folle, Mourinho a reconnu que son équipe avait traversé une période difficile avant que la Roma ne se fatigue. « Il y a eu deux matchs en un : un où la Roma a été supérieure dans tous les domaines, puis les 20 dernières minutes, où le Real Madrid était inarrêtable », a déclaré Mourinho.
« À 3-1, tout le monde pensait que c’était fini pour nous, mais ce sont eux qui ont fini par se fatiguer. »
Louant le jeune attaquant Endrick, Mourinho a ajouté : « Je connais son talent. Les défenseurs de la Roma étaient fatigués et ne pouvaient pas l’arrêter. »
Endrick a lui-même reconnu : « Je ressens encore toutes ces émotions. Je ne m’attendais pas à entrer en jeu si tôt, mais je veux aider mon équipe. »
Rudiger et Espi réagissent à leurs exploits de buteurs en fin de match
L’ancien défenseur de la Roma Rudiger a éprouvé des sentiments partagés après avoir inscrit d’une reprise de volée le but de la victoire à la 89e minute. « Je suis heureux d’avoir marqué le but de la victoire. Bien sûr, c’est un sentiment doux-amer, mais c’est le football », a confié Rudiger. « La Roma occupera toujours une place particulière dans mon cœur. »
« La façon dont nous sommes revenus à la fin, c’est exactement comme cela que nous devons jouer : avec plus de détermination, plus de courage et davantage de confiance. »
Le jeune attaquant Espi a ajouté : « À couteaux tirés ! Complètement fou ! Nous avons poussé ensemble pour l’emporter. Au fil des minutes, nous sentions que nous nous rapprochions du but. »
- Italy Photo Press
Valverde souligne le caractère de son groupe malgré de dures leçons
Le milieu de terrain Federico Valverde a salué la résilience de l’équipe tout en reconnaissant qu’elle avait des progrès à faire. « En tant que joueur, je suis fier », a confié Valverde. « Mais si nous avions fait notre travail correctement dès le début, le match aurait été beaucoup moins compliqué. »
« Nous avons commis des erreurs, mais nous avons réussi à renverser la situation. Il faut saluer les joueurs entrés en jeu, qui ont fait la différence. »
Cette victoire est la deuxième du Real Madrid dans la phase de ligue de la Ligue des champions, alors que le club se prépare pour son prochain match sur la scène continentale.
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