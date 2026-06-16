AS Rome : le départ de Matias Soulé avant le 30 juin se confirme : ce que l’on sait de l’intérêt du Borussia Dortmund

De nouveaux contacts sont prévus dans les prochains jours : la Roma presse pour concrétiser les 50 millions d’euros de plus-values exigées par l’UEFA dans le cadre de l’accord de règlement de septembre 2022, et ce, avant la date butoir du 30 juin. Le renoncement à Matias Soulé pourrait constituer la première étape pour respecter cette échéance et éviter de nouvelles sanctions, notamment en vue du retour dans le tableau principal de la Ligue des champions, sept ans après sa dernière participation.