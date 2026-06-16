Les discussions se poursuivent sans relâche avec l’entourage de Mason Greenwood et les dirigeants de l’Olympique de Marseille, tandisque la Roma surveille tout aussi attentivement les opportunités du marché des départs, dans le respect des exigences de l’UEFA en matière de fair-play financier. Matias Soulé figure parmi les joueurs susceptibles de quitter la capitale en cas d’offre jugée satisfaisante.
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AS Rome : le départ de Matias Soulé avant le 30 juin se confirme : ce que l’on sait de l’intérêt du Borussia Dortmund
UN TRANSFER DE 30 MILLIONS D’EUROS
Selon Sky Sport, le Borussia Dortmund serait le club ayant manifesté l’intérêt le plus concret pour l’attaquant argentin, auteur de 42 matchs, 7 buts et 8 passes décisives la saison passée, malgré une pubalgie durant la seconde moitié de l’exercice. Le club allemand, qui va perdre Julian Brandt en fin de contrat, cherche à se renforcer offensivement et privilégie la piste menant à ce joueur formé à la Juventus. Selon Sky Sport, l’AS Rome évalue Soulé à environ 30 millions d’euros.
Pourquoi la Roma pourrait-elle le céder ?
Sous contrat avec le club giallorosso jusqu’au 30 juin 2029 et rémunéré 2 millions d’euros nets par saison, Soulé pourrait être sacrifié si les conditions sont réunies. L’entraîneur Gian Piero Gasperini souhaite en effet conserver le plus expérimenté Paulo Dybala et recruter au moins deux nouveaux ailiers offensifs pour la saison prochaine.
LE DÉLICAT SUJET DES PLUS-VALUES
De nouveaux contacts sont prévus dans les prochains jours : la Roma presse pour concrétiser les 50 millions d’euros de plus-values exigées par l’UEFA dans le cadre de l’accord de règlement de septembre 2022, et ce, avant la date butoir du 30 juin. Le renoncement à Matias Soulé pourrait constituer la première étape pour respecter cette échéance et éviter de nouvelles sanctions, notamment en vue du retour dans le tableau principal de la Ligue des champions, sept ans après sa dernière participation.