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Gianluca Minchiotti

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AS Rome : Diego Moreira demeure la priorité pour les couloirs ; une offre de 30 millions d’euros est prête

Roma
Mercato
D. Moreira

La Roma reste sur la piste menant au joueur belge.

La Roma continue de mettre la pression pour recruter Diego Moreira, identifié comme la cible prioritaire afin de renforcer ses ailes offensives en vue de la saison prochaine. L’ailier belge, né en 2004 et actuellement sous contrat avec Strasbourg, était sur le banc ce soir lors du match de la Coupe du monde contre l’Espagne, mais son nom reste en tête de liste sur le carnet de notes de la direction giallorossa.


Selon Gianluca Di Marzio, le club giallorosso serait disposé à mettre 30 millions d’euros sur la table, auxquels s’ajouterait un pourcentage de 10 % sur une éventuelle plus-value à la revente. Une proposition substantielle qui souligne la détermination de la Louve à s’attacher l’un des talents les plus prometteurs du continent.


  • L'écart entre l'offre et la demande reste toutefois important. Le Strasbourg continue en effet d'estimer la valeur de Moreira à environ 50 millions d'euros et, du moins pour l'instant, ne semble pas disposé à faire de concessions.


    Jorge Mendes, l’agent du joueur, s’active pour rapprocher les positions et négocie avec les deux clubs afin de trouver la formule idéale pour débloquer le dossier. Les discussions se poursuivent, et la Roma espère que la médiation de ce puissant agent portugais aboutira à un accord dans les prochaines semaines.

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