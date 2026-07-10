La Roma continue de mettre la pression pour recruter Diego Moreira, identifié comme la cible prioritaire afin de renforcer ses ailes offensives en vue de la saison prochaine. L’ailier belge, né en 2004 et actuellement sous contrat avec Strasbourg, était sur le banc ce soir lors du match de la Coupe du monde contre l’Espagne, mais son nom reste en tête de liste sur le carnet de notes de la direction giallorossa.





Selon Gianluca Di Marzio, le club giallorosso serait disposé à mettre 30 millions d’euros sur la table, auxquels s’ajouterait un pourcentage de 10 % sur une éventuelle plus-value à la revente. Une proposition substantielle qui souligne la détermination de la Louve à s’attacher l’un des talents les plus prometteurs du continent.



