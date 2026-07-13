Xabi Alonso, le nouvel entraîneur de Chelsea, a confirmé lors de sa conférence de presse que le jeune joueur né en 2004 était bien sur le marché. « D’autres clubs s’intéressent à lui. Nous espérons que cela se terminera de la meilleure façon possible pour tout le monde. Nous avons échangé avec les directeurs sportifs et d’autres clubs sont intéressés. Nous verrons comment la situation évolue. Nous espérons que tout se conclura de la meilleure façon possible pour toutes les parties. »





Cette prise de position confirme l’ouverture d’un départ de l’Argentin, attendu hors de Stamford Bridge d’ici la fin du mercato. Chelsea espère récupérer environ 50 millions d’euros et, parmi les prétendants, l’AS Rome a déjà fait connaître son intérêt.





Les prochains jours s’annoncent donc décisifs pour savoir si le club giallorosso parviendra à se rapprocher des exigences financières des Blues ou s’il devra se tourner vers d’autres cibles. La quête d’un nouvel ailier offensif demeure l’un des dossiers les plus brûlants du mercato romain.



