La Roma s’active toujours sur le marché des transferts pour offrir à Gian Piero Gasperini un ailier offensif de premier plan. Renforcer les couloirs est l’une des priorités absolues de la direction giallorossa, déterminée à accroître l’imprévisibilité et la puissance offensive de l’équipe pour la saison prochaine.
En pole position, on trouve Diego Moreira, jeune talent de Strasbourg : une offre officielle a déjà été transmise, comme le révèlent les dernières informations. La direction giallorossa garde néanmoins d’autres pistes de haut niveau sous le coude.