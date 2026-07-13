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garnacho romaGetty Images
Gianluca Minchiotti

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AS Rome a formulé une offre pour Alejandro Garnacho. De son côté, Xabi Alonso se dit prêt à laisser partir le joueur

Roma
Mercato
A. Garnacho

En attendant, Xabi Alonso laisse entrevoir le départ de l'Argentin.

La Roma s’active toujours sur le marché des transferts pour offrir à Gian Piero Gasperini un ailier offensif de premier plan. Renforcer les couloirs est l’une des priorités absolues de la direction giallorossa, déterminée à accroître l’imprévisibilité et la puissance offensive de l’équipe pour la saison prochaine.


En pole position, on trouve Diego Moreira, jeune talent de Strasbourg : une offre officielle a déjà été transmise, comme le révèlent les dernières informations. La direction giallorossa garde néanmoins d’autres pistes de haut niveau sous le coude.


  • L'OFFRE POUR GARNACHO

    L'une des pistes mène à Alejandro Garnacho. L'ailier argentin fait partie des joueurs surveillés par la Roma, qui aurait, selon Gianluca Di Marzio, soumis une proposition au Chelsea : un prêt payant de 5 millions d'euros, avec une option d'achat de 35 millions. L'accord pourrait également comporter une obligation d'achat en cas de réalisation de certaines conditions.



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  • LES PROPOS DE XABI ALONSO

    Xabi Alonso, le nouvel entraîneur de Chelsea, a confirmé lors de sa conférence de presse que le jeune joueur né en 2004 était bien sur le marché. « D’autres clubs s’intéressent à lui. Nous espérons que cela se terminera de la meilleure façon possible pour tout le monde. Nous avons échangé avec les directeurs sportifs et d’autres clubs sont intéressés. Nous verrons comment la situation évolue. Nous espérons que tout se conclura de la meilleure façon possible pour toutes les parties. »


    Cette prise de position confirme l’ouverture d’un départ de l’Argentin, attendu hors de Stamford Bridge d’ici la fin du mercato. Chelsea espère récupérer environ 50 millions d’euros et, parmi les prétendants, l’AS Rome a déjà fait connaître son intérêt.


    Les prochains jours s’annoncent donc décisifs pour savoir si le club giallorosso parviendra à se rapprocher des exigences financières des Blues ou s’il devra se tourner vers d’autres cibles. La quête d’un nouvel ailier offensif demeure l’un des dossiers les plus brûlants du mercato romain.


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