AS Rome : 100 millions d'euros pour trois renforts : Greenwood en tête de liste, les autres noms

Cent millions d’euros pourraient suffire à Gasp. Selon Le Corriere dello Sport, les Friedkin ont alloué un budget de 100 millions d’euros (hors éventuelles plus-values) pour renforcer l’AS Rome avec trois recrues de premier plan.





Un montant conséquent, mais pas astronomique : l’été dernier, l’ancien directeur sportif Ricky Massara avait déjà investi environ 90 M€ (hors recettes Ligue des champions) pour des opérations comme Wesley, El Aynaoui, Vaz, Ziolkowski, Ghilardi, ainsi que pour divers prêts onéreux, dont Bailey, Ferguson et Malen.



