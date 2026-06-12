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AS Rome : 100 millions d'euros pour trois renforts : Greenwood en tête de liste, les autres noms

Roma
M. Greenwood
Mercato
Serie A

Friedkin s’attache à renforcer l’équipe tout en répondant aux attentes de Gasperini.

Cent millions d’euros pourraient suffire à Gasp. Selon Le Corriere dello Sport, les Friedkin ont alloué un budget de 100 millions d’euros (hors éventuelles plus-values) pour renforcer l’AS Rome avec trois recrues de premier plan.


Un montant conséquent, mais pas astronomique : l’été dernier, l’ancien directeur sportif Ricky Massara avait déjà investi environ 90 M€ (hors recettes Ligue des champions) pour des opérations comme Wesley, El Aynaoui, Vaz, Ziolkowski, Ghilardi, ainsi que pour divers prêts onéreux, dont Bailey, Ferguson et Malen.


  • LES JOUEURS CONVOQUÉS

    En attendant l’arrivée du nouveau directeur sportif Tony D’Amico – Ryan Friedkin serait prêt à débourser plus de 500 000 euros pour faciliter le transfert de l’ex-dirigeant de l’Atalanta –, Parallèlement, le club giallorosso accélère les négociations avec les familles de l’Anglais Greenwood, actuellement à Marseille (une offre de 45 millions d’euros est prête), et du Serbe Alajbegovic, évoluant au Bayer Leverkusen (25 millions).


    Les 30 millions restants serviraient ensuite à tenter de recruter l’attaquant de l’Atalanta, Scamacca, ainsi qu’un ailier parmi Zappacosta, Dodo, Carlos Augusto et Favasuli : les quatre profils envisagés.


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  • LES RENOUVELLEMENTS

    La masse salariale de l’AS Roma devrait baisser à 100 millions d’euros, après avoir atteint plus de 140 millions d’euros bruts pour l’ensemble de l’effectif lors de la saison écoulée.


    Un nouveau plafond salarial a également été fixé : 4,5 millions d’euros nets par an.


    Dans le cadre des renégociations, Pellegrini verra son salaire passer de 6 à 3 M€ par an, tandis que Dybala subira une baisse de 65 %, de 8 à environ 2,8 M€. Les 3,5 M€ nets perçus par El Shaarawy jusqu’au 30 juin ont déjà été supprimés ; Celik, Mancini et Cristante prolongeront leurs contrats pour des émoluments globalement inchangés, avec, au maximum, une légère revalorisation.


  • LES TRANSFerts

    Il reste aujourd’hui 18 jours avant le 30 juin, date butoir pour l’accordde règlement avec l’UEFA, que le club devra soit conclure immédiatement en cédant un ou plusieurs joueurs, soit reporter d’un an.


    Si un élément clé comme Ndicka, Koné ou Soulé venait à partir – hier, son agent Guastadisegno était d’ailleurs à Trigoria –, la Roma disposerait de ressources supplémentaires à réinjecter sur le marché des transferts à partir du 1^(er) juillet.


    L’entraîneur Gasperini souhaite conserver tous ses cadres et prévoit de débuter le travail à Trigoria, à partir du 13 juillet, avec au moins deux nouveaux joueurs.