Arthur revient sur le sujet de la Juventus. Le milieu de terrain de Grêmio, qui appartient toujours aux Bianconeri avec un contrat expirant en 2027 (pour un salaire brut de 5 millions d'euros), devrait, sauf surprise, revenir à Turin à la fin de la saison : « J'espère avoir ma chance avec Spalletti, il aime avoir un milieu de terrain organisateur, a-t-il déclaré à La Gazzetta dello Sport, et je me sens à l'aise dans ce rôle. Si je pense à Lobotka ou à Pizarro, tous deux se sont épanouis sous les ordres de Spalletti. Il n'est pas absurde de penser que je pourrais m'adapter, nous verrons ce qui se passera. »
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Arthur : « Je retourne à la Juventus et j'espère avoir ma chance avec Spalletti. Je dis à Neymar de venir à Turin »
AU NIVEAU DU FC BARCELONE
« Au Brésil, on dit que je suis redevenu celui de Barcelone ? Il n'y a pas de secret : le travail acharné et le fait d'être à nouveau heureux quand je peux aider, voilà les clés. J'ai tiré profit de la préparation physique, que j'ai suivie dans son intégralité. Et puis, le mental joue aussi un rôle : ici, au Grêmio, tout le monde m'a fait sentir que j'étais important. »
ARTHUR À LA JUVE
« Je suis arrivé à Turin à une période de transition pour le club, marquée par de nombreux changements, et cela a eu un impact sur tout le monde, y compris sur moi. Je regrette de ne pas avoir pu montrer ce dont je suis capable, ce que je suis en train de démontrer au Grêmio. À la Juve, les choses ne se sont pas déroulées comme je l'aurais espéré. »
NEYMAR EN ITALIE ?
« Neymar à la Juve ? S'il me posait la question, je lui dirais que la Serie A est un championnat formidable, où il pourrait vraiment s'éclater. Et la Juventus est un club de premier plan avec une histoire immense ; ses supporters sont exigeants et passionnés. Ce serait une expérience unique, à saisir sans hésiter. »
LE CAMARADE LE PLUS FOU
« Vidal. Toujours de bonne humeur, à Barcelone, il faisait des blagues à tout le monde. C'était le DJ : il mettait de la musique et dansait. Un joueur unique : drôle, ambitieux, compétitif et exemplaire sur le terrain. »