Arthur : « Je retourne à la Juventus et j'espère avoir ma chance avec Spalletti. Je dis à Neymar de venir à Turin »

Arthur revient sur le sujet de la Juventus. Le milieu de terrain de Grêmio, qui appartient toujours aux Bianconeri avec un contrat expirant en 2027 (pour un salaire brut de 5 millions d'euros), devrait, sauf surprise, revenir à Turin à la fin de la saison : « J'espère avoir ma chance avec Spalletti, il aime avoir un milieu de terrain organisateur, a-t-il déclaré à La Gazzetta dello Sport, et je me sens à l'aise dans ce rôle. Si je pense à Lobotka ou à Pizarro, tous deux se sont épanouis sous les ordres de Spalletti. Il n'est pas absurde de penser que je pourrais m'adapter, nous verrons ce qui se passera. »