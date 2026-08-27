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Arteta sort du silence sur les liens avec Alvarez alors qu’Arsenal se prépare aux départs de Jesus et Martinelli
Arteta répond aux spéculations sur Julian Alvarez
Arteta est resté très discret concernant la poursuite rapportée par le club de l’attaquant de l’Atlético de Madrid Alvarez. Alors que le mercato estival entre dans sa dernière semaine, Arsenal devrait largement renforcer ses options offensives, l’ancien joueur de Manchester City s’imposant comme une cible prioritaire. Cependant, Arteta a refusé de confirmer si une approche formelle était en préparation, même si les espoirs d’Arsenal ont été renforcés après que l’Atlético a réitéré qu’il ne vendrait pas l’attaquant à sa destination privilégiée, Barcelone.
S’adressant aux médias lors de sa conférence de presse d’avant-match avant le choc de lundi contre Aston Villa, l’Espagnol s’est montré ferme dans sa position concernant les cibles extérieures. Interrogé directement sur des informations venues d’Espagne selon lesquelles Alvarez aurait ignoré un appel téléphonique de sa part pour éviter un retour en Premier League, Arteta a répondu : « N’allez pas par là ! Je ne vais pas commenter les joueurs d’autres clubs. »
Arteta a levé le voile sur ce qu’il exige des recrues potentielles en coulisses. Interrogé sur le fait de savoir si les nouvelles recrues doivent être totalement déterminées à rejoindre Arsenal, l’entraîneur a expliqué : « Publiquement, je ne leur demande jamais ! Je pense que c’est davantage en privé, pour sentir qu’ils ressentent quelque chose d’unique, un attachement, un sentiment, qu’ils veulent vraiment nous rejoindre et qu’ils ont ce désir de venir faire partie de notre famille. »
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Gabriel Jesus se rapproche d’un départ de l’Emirates Stadium
Alors que l’attention reste portée sur les arrivées potentielles, le club du nord de Londres se prépare aussi à des départs importants. Jesus, qui a rejoint Arsenal en provenance de Manchester City à l’été 2022, n’a pas encore joué pour Arsenal cette saison. Après avoir traversé une campagne précédente perturbée par les blessures, avec seulement 27 apparitions toutes compétitions confondues et six buts, il a brillé par son absence lors des récentes séances d’entraînement, sur fond de spéculations grandissantes autour d’un transfert.
Interrogé sur les raisons de l’absence de l’attaquant brésilien lors des dernières séances, Arteta s’est montré franc sur la situation, laissant entendre que cette décision était liée à la gestion de l’effectif et à l’avenir du joueur. L’entraîneur d’Arsenal a reconnu : « Cela a à voir avec le nombre de joueurs que nous avons actuellement dans l’effectif et avec la manière dont nous gérons individuellement cette situation avec tous les joueurs qui ont des situations personnelles, quelles qu’elles soient, je pense que c’est clair. »
Martinelli lié à un transfert en Saudi Pro League
Dans un mouvement qui a surpris de nombreux supporters, Martinelli serait également sur le point de connaître un départ sensationnel. L’ailier brésilien de 25 ans, qui a quitté plus tôt l’entraînement d’Arsenal dans un contexte d’incertitude grandissante autour de son avenir et n’a pas été retenu dans le groupe lors des victoires 3-0 contre Manchester City et Coventry, se rapproche d’un transfert vers Al Hilal, pensionnaire de la Saudi Pro League, dans le cadre d’un accord record de plus de 50 millions de livres sterling avant la date limite de la semaine prochaine.
Arteta n’a pas éludé la réalité de la situation de Martinelli, confirmant que des discussions sont en cours au sujet de l’avenir du joueur. Il a déclaré : « C’est une autre situation personnelle que nous gérons. Tout le monde sait et reconnaît à quel point nous aimons Gabi. Quelle que soit l’issue, ce sera parce que tout le monde sera d’accord avec cela. »
- AFP
Konsa prêt à faire ses débuts avec Arsenal contre son ancien club, Villa
La nouvelle recrue Ezri Konsa pourrait être en passe de faire ses débuts avec Arsenal contre son ancien club d’Aston Villa, après avoir participé à l’intégralité des séances d’entraînement cette semaine. Malgré la pression potentielle de retrouver son ancienne équipe, Arteta a insisté sur le fait qu’il n’avait absolument aucune réserve à l’idée de lancer immédiatement le défenseur dans le grand bain.
Interrogé sur l’état de préparation de Konsa avant ce choc à Villa Park, l’entraîneur d’Arsenal a déclaré : « Il est disponible. Il s’est vraiment bien entraîné, et je pense qu’il sera disponible pour être sélectionné. » Arteta a également balayé les inquiétudes liées à la dimension émotionnelle de cette rencontre, ajoutant : « Si je voyais quelque chose de différent chez le joueur, peut-être que je me poserais des questions. D’après ce que j’ai vu d’Ezri depuis le premier jour, connaissant très bien sa personnalité avec tous les retours que j’ai de toutes les personnes qui ont travaillé avec lui, ce n’est absolument pas quelque chose qui m’inquiète. »
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