Arteta sort du silence sur les liens avec Alvarez alors qu’Arsenal se prépare aux départs de Jesus et Martinelli

Arteta est resté très discret concernant la poursuite rapportée par le club de l’attaquant de l’Atlético de Madrid Alvarez. Alors que le mercato estival entre dans sa dernière semaine, Arsenal devrait largement renforcer ses options offensives, l’ancien joueur de Manchester City s’imposant comme une cible prioritaire. Cependant, Arteta a refusé de confirmer si une approche formelle était en préparation, même si les espoirs d’Arsenal ont été renforcés après que l’Atlético a réitéré qu’il ne vendrait pas l’attaquant à sa destination privilégiée, Barcelone.

S’adressant aux médias lors de sa conférence de presse d’avant-match avant le choc de lundi contre Aston Villa, l’Espagnol s’est montré ferme dans sa position concernant les cibles extérieures. Interrogé directement sur des informations venues d’Espagne selon lesquelles Alvarez aurait ignoré un appel téléphonique de sa part pour éviter un retour en Premier League, Arteta a répondu : « N’allez pas par là ! Je ne vais pas commenter les joueurs d’autres clubs. »

Arteta a levé le voile sur ce qu’il exige des recrues potentielles en coulisses. Interrogé sur le fait de savoir si les nouvelles recrues doivent être totalement déterminées à rejoindre Arsenal, l’entraîneur a expliqué : « Publiquement, je ne leur demande jamais ! Je pense que c’est davantage en privé, pour sentir qu’ils ressentent quelque chose d’unique, un attachement, un sentiment, qu’ils veulent vraiment nous rejoindre et qu’ils ont ce désir de venir faire partie de notre famille. »