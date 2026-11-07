Arteta a répondu aux questions des journalistes concernant le remplacement de Declan Rice et son état de santé, en déclarant : « Oui, il va bien. »
Au sujet des victoires répétées avec un seul but d'écart en Premier League, il a affirmé : « Nous avons besoin de plus d'efficacité ; nous nous sommes retrouvés seuls face au gardien à deux reprises, et nous avons manqué un penalty ainsi qu'une autre occasion. Nous essayons parfois d'inscrire un but parfait face aux blocs regroupés, alors que nous avons besoin de plus de désordre et de marquer tôt. »
Interrogé sur Madueke et sur le fait de savoir s'il le considère comme l'exemple d'un joueur ayant retrouvé son niveau après avoir obtenu davantage de temps de jeu, tout en assumant la direction de l'attaque en l'absence de plusieurs éléments ces derniers temps, il a répondu : « Noni méritait sa chance. Il n'a pas suffisamment produit en début de saison, mais il s'est entraîné et est revenu différent et sérieux. Il affiche des niveaux impressionnants, et il doit conserver sa place. »
Au sujet de la colère du joueur lors de son remplacement aujourd'hui, il a déclaré : « Il a manqué trois occasions nettes. Il a contribué au but de Martin, mais il doit améliorer ses décisions et son efficacité. »
Enfin, il a salué la prestation de Bruno Guimarães, dont les supporters ont scandé le nom lors de son tour du terrain, en disant à son sujet : « Il peut offrir le meilleur. Il a été influent et a imposé sa présence, mais il a encore une marge de progression, en particulier dans l'entente entre les milieux de terrain. »
À lire aussi : « Un milieu sans pareil » : le trio parisien peut-il surpasser les légendes du Barça et du Real ?