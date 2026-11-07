Arteta a déclaré : « Je n'ai pas revu l'action, et je ne veux pas vous mentir. J'ai été surpris par la décision, car Benjamin me disait, quand l'arbitre a été appelé à consulter l'écran, que c'était un penalty évident. J'ai appris maintenant qu'ils ont décidé de ne pas l'accorder parce que Kai était en position de hors-jeu au début de l'action. Je ne connais pas l'explication de cette décision, et je suis sûr qu'ils vont la clarifier pour que nous comprenions ce qui s'est passé. »

Il a poursuivi : « La décision paraît déroutante, au point que, même ici, nous ne parvenons pas à déterminer si le hors-jeu influe ou non sur l'octroi du penalty. »

On lui a demandé : « Comprenez-vous encore toutes les règles en tant qu'entraîneur, ou sont-elles devenues à ce point déroutantes ? », et il a répondu : « Je ne sais pas. J'ai d'abord besoin de comprendre la décision et de savoir quelle règle prime sur l'autre dans le processus de prise de décision, et je pourrai ensuite répondre. »

Il a ajouté : « Je pense qu'il était hors-jeu, mais la loi semble dire que cela n'a pas d'importance. » On lui a ensuite demandé de nouveau : donc il n'était pas hors-jeu ? Il a haussé les épaules !

À lire aussi : « Mourinho était le meilleur » : Gerrard met en garde Carrick contre Aston Villa