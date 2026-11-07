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Arsenal FC v Hull City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Traduit par

Arteta révèle l'état de Rice et se prononce sur la polémique du VAR : « Je ne veux pas mentir »

Arsenal vs Hull
Arsenal
Hull
Premier League
M. Arteta
D. Rice
Angleterre
Espagne

« Nous avons besoin de plus de chaos » !

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Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, s'est exprimé devant les médias après la victoire de son équipe face à Hull City à l'Emirates Stadium, un match au cours duquel les Gunners ont peiné à s'imposer d'un seul but d'écart.

Le remplacement de Declan Rice, après une soixantaine de minutes, a soulevé des interrogations sur son état physique. Le match a également été marqué par une décision controversée de l'assistance vidéo, après que Kai Havertz s'est vu refuser un penalty.

Arteta a également abordé le problème de hors-jeu qui poursuit son équipe, le nombre de hors-jeu de Havertz ayant atteint 15 cette saison.

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  • Une victoire importante avant la trêve internationale : « La prochaine étape sera extrêmement difficile »

    Arteta a affirmé qu'il était satisfait de cette victoire obtenue avant la trêve internationale, ajoutant : « Nous avons été les meilleurs et nous nous sommes procuré plusieurs occasions, mais nous avons manqué d'efficacité. Nous avons donc multiplié les tentatives jusqu'à briser la défense adverse. Le but de Martin n'était pas le plus beau, mais il a été efficace. »

    Interrogé sur les 9 victoires en 10 matchs et sur son évaluation de ce début de saison, il a déclaré : « Je salue les joueurs et le staff technique. La période écoulée a été éprouvante, avec de nombreux déplacements et peu de temps de récupération entre les matchs, mais l'équipe a fait preuve d'un état d'esprit et d'une qualité remarquables. »

    Et d'ajouter : « Nous ne sommes pas dans une situation idéale, et nous savons qu'il y a de nombreux aspects que nous pouvons améliorer. Nous analyserons cela durant la trêve et nous déterminerons comment progresser, car la prochaine étape sera extrêmement difficile. »

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  • L'énigme du hors-jeu ! Un chiffre considérable

    Arteta a évoqué le problème des hors-jeu, qui était manifeste en première mi-temps, et peut-être tout au long de la saison, le nombre de hors-jeu signalés contre Arsenal ayant atteint 35 en Premier League.

    Il a déclaré : « Il y a des choses à améliorer, celle-ci en fait partie... Le nombre est plus élevé qu'il ne devrait l'être. Le match contre Aston Villa place ces chiffres sous un angle différent, et je pense que l'échantillon est encore trop réduit pour analyser la situation, mais votre remarque est tout à fait pertinente. »

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  • Pensez-vous que Havertz méritait un penalty ?

    Arteta a déclaré : « Je n'ai pas revu l'action, et je ne veux pas vous mentir. J'ai été surpris par la décision, car Benjamin me disait, quand l'arbitre a été appelé à consulter l'écran, que c'était un penalty évident. J'ai appris maintenant qu'ils ont décidé de ne pas l'accorder parce que Kai était en position de hors-jeu au début de l'action. Je ne connais pas l'explication de cette décision, et je suis sûr qu'ils vont la clarifier pour que nous comprenions ce qui s'est passé. »

    Il a poursuivi : « La décision paraît déroutante, au point que, même ici, nous ne parvenons pas à déterminer si le hors-jeu influe ou non sur l'octroi du penalty. »

    On lui a demandé : « Comprenez-vous encore toutes les règles en tant qu'entraîneur, ou sont-elles devenues à ce point déroutantes ? », et il a répondu : « Je ne sais pas. J'ai d'abord besoin de comprendre la décision et de savoir quelle règle prime sur l'autre dans le processus de prise de décision, et je pourrai ensuite répondre. »

    Il a ajouté : « Je pense qu'il était hors-jeu, mais la loi semble dire que cela n'a pas d'importance. » On lui a ensuite demandé de nouveau : donc il n'était pas hors-jeu ? Il a haussé les épaules !

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  • L'état de Declan Rice : les performances de Madueke et Guimarães

    Arteta a répondu aux questions des journalistes concernant le remplacement de Declan Rice et son état de santé, en déclarant : « Oui, il va bien. »

    Au sujet des victoires répétées avec un seul but d'écart en Premier League, il a affirmé : « Nous avons besoin de plus d'efficacité ; nous nous sommes retrouvés seuls face au gardien à deux reprises, et nous avons manqué un penalty ainsi qu'une autre occasion. Nous essayons parfois d'inscrire un but parfait face aux blocs regroupés, alors que nous avons besoin de plus de désordre et de marquer tôt. »

    Interrogé sur Madueke et sur le fait de savoir s'il le considère comme l'exemple d'un joueur ayant retrouvé son niveau après avoir obtenu davantage de temps de jeu, tout en assumant la direction de l'attaque en l'absence de plusieurs éléments ces derniers temps, il a répondu : « Noni méritait sa chance. Il n'a pas suffisamment produit en début de saison, mais il s'est entraîné et est revenu différent et sérieux. Il affiche des niveaux impressionnants, et il doit conserver sa place. »

    Au sujet de la colère du joueur lors de son remplacement aujourd'hui, il a déclaré : « Il a manqué trois occasions nettes. Il a contribué au but de Martin, mais il doit améliorer ses décisions et son efficacité. »

    Enfin, il a salué la prestation de Bruno Guimarães, dont les supporters ont scandé le nom lors de son tour du terrain, en disant à son sujet : « Il peut offrir le meilleur. Il a été influent et a imposé sa présence, mais il a encore une marge de progression, en particulier dans l'entente entre les milieux de terrain. »

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