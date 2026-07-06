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Artan et Balojon… Les tambours de guerre retentissent à nouveau entre la FIFA et l’UEFA

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États-Unis vs Belgique
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F. Balogun
É.-U.
Belgique

L'Union européenne de football (UEFA) a ouvert un nouveau front dans son contentieux avec la Fédération internationale de football (FIFA), en raison de la suspension de l'expulsion infligée au défenseur américain Folarin Balogun.

La FIFA a surpris l’opinion en suspendant l’application de la suspension automatique d’un match infligée à Balogun, juste avant le huitième de finale face à la Belgique.

La décision a provoqué un tollé après la diffusion d’informations selon lesquelles le président américain Donald Trump aurait contacté Gianni Infantino, président de la FIFA, pour qu’il reconsidère la suspension de Balogun.

L’UEFA a réagi par un communiqué publié sur son site officiel, dénonçant une décision « qui dépasse toutes les limites acceptables ».

Elle a rappelé que la suspension automatique d’au moins un match consécutive à un carton rouge n’est pas une mesure discrétionnaire et qu’elle s’applique de plein droit, sans besoin d’une décision supplémentaire d’une instance compétente. 

L’UEFA a également estimé que cette décision menaçait l’intégrité du football et ternisait la crédibilité de la Coupe du monde, exprimant sa stupéfaction face à un choix « sans précédent, incompréhensible et injustifiable ».

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    La crise du pouvoir en Somalie : Omar Artan

    La Fédération internationale de football (FIFA) a écarté l’arbitre somalien Omar Artan de l’arbitrage des matchs de la Coupe du monde, après qu’il s’est vu refuser l’entrée aux États-Unis.

    Selon BBC Sport, qui cite un responsable américain, Artan s’est vu refuser l’entrée sur le territoire américain en raison de ses liens avec des personnes soupçonnées d’appartenir à des organisations terroristes, une situation qui le rend inéligible à l’entrée aux États-Unis en vertu de la loi sur l’immigration et la nationalité.

    Interrogé par les autorités frontalières, Artan a affirmé au New York Times ne rien savoir du groupe armé Al-Shabaab, malgré les soupçons évoqués.

    Gianni Infantino, président de la FIFA, a confirmé qu’il ne pouvait pas outrepasser les décisions de l’administration américaine. Par la suite, l’Union européenne a désigné Artan pour arbitrer la Supercoupe de l’UEFA.

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    L'Union européenne porte un coup à la FIFA

    L'UEFA a officialisé la désignation de l'arbitre somalien Omar Artan, écarté des matchs de la Coupe du monde, pour diriger la Super Coupe de l'UEFA en août prochain entre le Paris Saint-Germain et Aston Villa.

    L’UEFA a précisé que cette nomination faisait suite à des consultations avec la Confédération africaine de football (CAF).

    Le journal The Guardian a rapporté les propos d’Alexander Čeverin, président de l’UEFA, qui a déclaré : « Le football existe pour rassembler les gens, et l’UEFA a tenu à témoigner son respect à Omar Artan, ainsi qu’à ses compétences d’arbitrage exceptionnelles, qui lui ont valu cette nomination prestigieuse. »

    De son côté, le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, a affirmé qu’Artan avait rendu l’Afrique « extrêmement fière ».

    Il a ajouté : « C’est un immense honneur pour Omar Artan et pour les arbitres africains, et c’est également un magnifique exemple de la capacité du football à rassembler et à unir les gens d’Afrique, d’Europe et des quatre coins du monde. »

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