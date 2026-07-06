Artan et Balojon… Les tambours de guerre retentissent à nouveau entre la FIFA et l’UEFA

L'Union européenne de football (UEFA) a ouvert un nouveau front dans son contentieux avec la Fédération internationale de football (FIFA), en raison de la suspension de l'expulsion infligée au défenseur américain Folarin Balogun.

La FIFA a surpris l’opinion en suspendant l’application de la suspension automatique d’un match infligée à Balogun, juste avant le huitième de finale face à la Belgique.

La décision a provoqué un tollé après la diffusion d’informations selon lesquelles le président américain Donald Trump aurait contacté Gianni Infantino, président de la FIFA, pour qu’il reconsidère la suspension de Balogun.

L’UEFA a réagi par un communiqué publié sur son site officiel, dénonçant une décision « qui dépasse toutes les limites acceptables ».

Elle a rappelé que la suspension automatique d’au moins un match consécutive à un carton rouge n’est pas une mesure discrétionnaire et qu’elle s’applique de plein droit, sans besoin d’une décision supplémentaire d’une instance compétente.

L’UEFA a également estimé que cette décision menaçait l’intégrité du football et ternisait la crédibilité de la Coupe du monde, exprimant sa stupéfaction face à un choix « sans précédent, incompréhensible et injustifiable ».