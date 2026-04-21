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Arsène Wenger livre son verdict sur les chances d’Arsenal de remporter le titre après cette défaite cuisante face à Manchester City
Les Gunners sont engagés dans une rencontre qui s’annonce difficile.
La défaite 2-1 à l’Etihad Stadium a marqué la quatrième défaite consécutive en compétitions nationales pour l’équipe de Mikel Arteta, mettant ainsi sérieusement en péril ses espoirs de titre. Alors qu’Arsenal a occupé la tête du classement pendant la majeure partie de la saison, Manchester City peut se hisser en tête en remportant son match en retard contre Burnley. Bien qu’éliminés de la FA Cup et de la Carabao Cup, les Gunners restent engagés dans un duel pour leur premier titre de champion depuis 2004.
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L’entraîneur légendaire garde confiance
Invité à une soirée de levée de fonds aux studios Abbey Road au bénéfice de ProjectTwinning, Arsène Wenger a jugé peu probable que Manchester City termine la saison sans accroc. Il a salué le talent et l’audace des créateurs d’Arsenal, tout en appelant le groupe à rester concentré sur les cinq dernières rencontres.
Wenger a déclaré : « Je crois qu'Arsenal remportera le championnat. J'y crois profondément. C'est une évidence. J'apprécie le jeu offensif d'Eberechi Eze, Martin Ødegaard, Kai Havertz et Noni Madueke. Manchester City ne terminera pas la saison sans accroc. »
Arteta revient sur les occasions manquées
Si Wenger garde son optimisme, Arteta a admis que l’échec à convertir les occasions décisives avait coûté cher face à City.
Revenant sur la rencontre et les cinq matchs restants, l’Espagnol a analysé : « C’est un résultat très décevant, et la manière dont il est intervenu l’est tout autant. Nous avons réalisé une très bonne performance, nous nous sommes pleinement investis dans le match, nous avons égalisé après avoir été menés au score. Sur le plan émotionnel, nous avons bien géré la rencontre et nous l’avons menée à notre rythme. Nous avons eu les meilleures occasions, nous ne les avons pas concrétisées, et c’est cela qui a fait la différence. »
Interrogé sur ces occasions manquées, l’Espagnol a confié : « C’est un peu des deux, car nous nous sommes créés de belles opportunités face à une équipe qui en concède très peu, et nous avons abordé la rencontre de la bonne manière. Mais, au final, gagner ou ne pas gagner se joue à des détails : quand ils ont eu leurs occasions, ils les ont converties, et c’est ça qui a fait la différence.
Nous avons manqué l’occasion de l’emporter aujourd’hui, mais nous avons prouvé ce que nous savons faire, la manière dont nous allons nous battre et le niveau de l’équipe. Il nous reste cinq matchs à disputer ; c’est une nouvelle Premier League qui commence : ils ont un match en retard et nous comptons trois points d’avance, alors, c’est parti. »
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Tous les regards sont désormais tournés vers Newcastle.
Samedi soir, Arsenal accueille Newcastle, tandis que City est occupé par un match de Coupe d'Angleterre à Wembley. Les Gunners ont connu des résultats en dents de scie ces derniers temps et doivent composer avec un calendrier très chargé, qui comprend notamment une demi-finale cruciale de Ligue des champions contre l'Atlético de Madrid. L'équipe d'Arteta doit livrer une performance irréprochable face à Newcastle pour faire taire les critiques et tirer parti de tout éventuel faux pas de City lors de ses prochains matchs.