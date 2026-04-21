Arsène Wenger livre son verdict sur les chances d’Arsenal de remporter le titre après cette défaite cuisante face à Manchester City

Si Wenger garde son optimisme, Arteta a admis que l’échec à convertir les occasions décisives avait coûté cher face à City.

Revenant sur la rencontre et les cinq matchs restants, l’Espagnol a analysé : « C’est un résultat très décevant, et la manière dont il est intervenu l’est tout autant. Nous avons réalisé une très bonne performance, nous nous sommes pleinement investis dans le match, nous avons égalisé après avoir été menés au score. Sur le plan émotionnel, nous avons bien géré la rencontre et nous l’avons menée à notre rythme. Nous avons eu les meilleures occasions, nous ne les avons pas concrétisées, et c’est cela qui a fait la différence. »

Interrogé sur ces occasions manquées, l’Espagnol a confié : « C’est un peu des deux, car nous nous sommes créés de belles opportunités face à une équipe qui en concède très peu, et nous avons abordé la rencontre de la bonne manière. Mais, au final, gagner ou ne pas gagner se joue à des détails : quand ils ont eu leurs occasions, ils les ont converties, et c’est ça qui a fait la différence.

Nous avons manqué l’occasion de l’emporter aujourd’hui, mais nous avons prouvé ce que nous savons faire, la manière dont nous allons nous battre et le niveau de l’équipe. Il nous reste cinq matchs à disputer ; c’est une nouvelle Premier League qui commence : ils ont un match en retard et nous comptons trois points d’avance, alors, c’est parti. »