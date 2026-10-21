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Arsenal voudrait-il recruter Jeremy Doku ou Antoine Semenyo ? Une ancienne star du club « n’est pas convaincue » qu’il passera à l’offensive sur le marché des transferts si Manchester City est sanctionné d’une relégation pour infraction au fair-play financier
Arsenal a été associé à Vini Jr et Barcola
Les champions de Premier League installés à l’Emirates Stadium cherchaient un attaquant capable d’évoluer sur le côté gauche lors du mercato estival. Le dynamique attaquant grec Christos Tzolis a été recruté, tandis que Leandro Trossard et Gabriel Martinelli ont quitté le club.
Le club s’est aussi intéressé à des joueurs plus confirmés, et les rumeurs d’une possible arrivée dans le nord de Londres de Vinicius Junior, « Galactique » du Real Madrid, ont un temps fait rêver. Le Brésilien, ancien prétendant au Ballon d’Or, a finalement signé un nouveau contrat au Santiago Bernabeu.
Bradley Barcola figurait également sur les tablettes d’Arsenal. Star de l’équipe de France, il a remporté deux Ligues des champions consécutives avec le Paris Saint-Germain. Sa valeur estimée n’a cessé de grimper, au point que Liverpool a fini par débourser 123 millions de livres (165 millions de dollars) pour le joueur de 24 ans.
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Manchester City pourrait être relégué en Championship
Arteta et son entourage semblaient réticents à dépenser autant pour un seul joueur, alors que des joueurs comme Eberechi Eze et Noni Madueke peuvent évoluer sur les ailes et apporter davantage de créativité.
Si la bonne option se présentait toutefois, Arsenal passerait probablement à l’action. Le club suivra de près les événements à Manchester. Avec 114 chefs d’accusation qui pèsent sur Manchester City, un retrait de points aux conséquences catastrophiques a été évoqué.
Si l’équipe d’Enzo Maresca venait à être reléguée de l’élite, un exode massif de joueurs talentueux est annoncé. Il pourrait concerner Semenyo, l’ancien joueur rapide de Bournemouth, ainsi que l’ailier technique Doku, qui a franchi un cap en Premier League au cours des deux dernières saisons.
Arsenal serait-il intéressé par Doku et Semenyo ?
L’international belge semblerait taillé sur mesure pour Arsenal et ses besoins offensifs, mais Grimandi n’en est pas si sûr. Le double champion de Premier League, qui s’exprimait en partenariat avec BetVictor Online Casino, a déclaré à GOAL, interrogé sur d’éventuelles démarches pour recruter des ailiers dont Manchester City pourrait devoir se séparer : « Pour être honnête, je ne suis pas convaincu. »
« Pour jouer comme ils veulent jouer, je ne sais pas. J’ai regardé les matches de City et Doku possède des qualités fantastiques et une grande vitesse, mais Semenyo, je ne suis pas convaincu. Je ne pense pas qu’ils apporteraient quelque chose de spécial. »
« [Khvicha] Kvaratskhelia, bien sûr, apporterait quelque chose de spécial à Arsenal. Je ne suis pas convaincu, mais je pense que nous avons aussi de la qualité parmi les jeunes talents d’Arsenal. C’est peut-être l’occasion pour eux de montrer ce dont ils sont capables. »
« C’est mon point de vue pour l’instant. Je ne vois pas Arsenal dépenser de l’argent, mais peut-être que Doku ou Semenyo seront libres. »
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Arsenal concentré sur le présent et son duel face au Bayern
D’autres, comme l’ancien international anglais Gabriel Agbonlahor, ont affirmé que Doku serait « parfait » pour Arsenal. Paul Scholes a lui aussi prédit que le Belge rejoindrait l’Emirates Stadium si Manchester City était relégué en Championship.
Reste à savoir si Arteta partage cet avis et s’il est prêt à satisfaire les exigences de rivaux en quête de trophées. De nouveaux renforts devraient être recherchés sur le flanc gauche en 2027.
Pour l’heure, Arsenal se concentre pleinement sur le présent. Le club doit disputer un duel européen épique face à Harry Kane et au Bayern Munich mercredi, avant de recevoir Everton sur la scène nationale samedi.
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