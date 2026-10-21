Les champions de Premier League installés à l’Emirates Stadium cherchaient un attaquant capable d’évoluer sur le côté gauche lors du mercato estival. Le dynamique attaquant grec Christos Tzolis a été recruté, tandis que Leandro Trossard et Gabriel Martinelli ont quitté le club.

Le club s’est aussi intéressé à des joueurs plus confirmés, et les rumeurs d’une possible arrivée dans le nord de Londres de Vinicius Junior, « Galactique » du Real Madrid, ont un temps fait rêver. Le Brésilien, ancien prétendant au Ballon d’Or, a finalement signé un nouveau contrat au Santiago Bernabeu.

Bradley Barcola figurait également sur les tablettes d’Arsenal. Star de l’équipe de France, il a remporté deux Ligues des champions consécutives avec le Paris Saint-Germain. Sa valeur estimée n’a cessé de grimper, au point que Liverpool a fini par débourser 123 millions de livres (165 millions de dollars) pour le joueur de 24 ans.