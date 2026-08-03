Newcastle a rejeté une première offre d’Arsenal pour s’attacher les services de Guimaraes à la suite de discussions directes, selon Sky Sports. Arsenal, fraîchement auréolé de son succès sur la scène nationale, a identifié le joueur de 28 ans comme une cible prioritaire afin de renforcer ses options au milieu de terrain avant la nouvelle saison. Cependant, les dirigeants de St James' Park ont clairement fait savoir qu’ils n’avaient aucune intention de laisser partir leur homme fort sans se battre.

Malgré ce rejet initial, Arsenal discute actuellement en interne de l’éventualité de revenir avec une offre améliorée. Le milieu de terrain brésilien, arrivé de Lyon pour 40 M£ en 2022, est devenu le cœur de l’équipe de Newcastle, avec 195 apparitions et 31 buts inscrits.







