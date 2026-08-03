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Arsenal voit sa première offre pour Bruno Guimaraes rejetée, Newcastle se bat pour conserver son capitaine
Newcastle résiste à la première offensive d’Arsenal
Newcastle a rejeté une première offre d’Arsenal pour s’attacher les services de Guimaraes à la suite de discussions directes, selon Sky Sports. Arsenal, fraîchement auréolé de son succès sur la scène nationale, a identifié le joueur de 28 ans comme une cible prioritaire afin de renforcer ses options au milieu de terrain avant la nouvelle saison. Cependant, les dirigeants de St James' Park ont clairement fait savoir qu’ils n’avaient aucune intention de laisser partir leur homme fort sans se battre.
Malgré ce rejet initial, Arsenal discute actuellement en interne de l’éventualité de revenir avec une offre améliorée. Le milieu de terrain brésilien, arrivé de Lyon pour 40 M£ en 2022, est devenu le cœur de l’équipe de Newcastle, avec 195 apparitions et 31 buts inscrits.
- AFP
Guimaraes prend les choses en main
La situation a été compliquée par la volonté du joueur lui-même de rejoindre le nord de Londres. Le milieu de terrain se serait rendu au camp d’entraînement de pré-saison du club à La Manga, en Espagne, dans le seul but de soumettre une demande officielle de transfert et de tenir des discussions décisives pour forcer son départ du club.
La frustration du milieu de terrain a été alimentée par les départs de figures clés, dont l’ancien entraîneur principal Eddie Howe et des coéquipiers comme Anthony Gordon et Sandro Tonali. Guimaraes avait précédemment rendu hommage à son ancien entraîneur sur les réseaux sociaux, en écrivant : « Roi de ce club !! Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. J’ai adoré partager cette période avec toi. Merci d’avoir fait de moi un meilleur joueur et une meilleure personne ! »
Matthias Jaissle fait face à une crise d’effectif immédiate
Le feuilleton du transfert qui se prépare représente un casse-tête immédiat pour Jaissle, qui devrait prendre les rênes à St James' Park mais n'a pas encore été officiellement présenté comme entraîneur. Le technicien de 38 ans avait prévu de construire son équipe autour du capitaine brésilien, mais il est désormais confronté à la perspective de perdre le joueur le plus influent du club avant même de diriger son premier match officiel.
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Le grand ménage se poursuit à St James' Park
Le départ potentiel de Guimaraes constituerait un autre tournant important dans un été mouvementé pour Newcastle. Le club a déjà été actif sur le marché, en levant récemment une clause libératoire de 25,7 millions de livres sterling pour le gardien Lukas Hornicek afin de concurrencer Nick Pope, 34 ans.
Newcastle a un match de pré-saison programmé contre Valence samedi, ce qui laisse très peu de temps à Jaissle pour mettre son effectif en place. Guimaraes devrait rejoindre le groupe en Espagne pour s’entraîner, mais son attention reste entièrement tournée vers un transfert à l’Emirates Stadium.
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