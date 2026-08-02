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Arsenal va-t-il signer Vinicius Junior ? Mikel Arteta réagit aux liens sensationnels sur le marché des transferts alors qu'Arsenal prépare un mercato estival « ambitieux »
Arteta répond aux rumeurs de transfert au milieu des rumeurs autour de Vinicius
L’entraîneur d’Arsenal est resté évasif lorsqu’il a été interrogé sur un éventuel transfert de la superstar du Real Madrid Vinicius Junior, mais il a envoyé un message clair concernant les intentions du club. S’exprimant après la large victoire 4-1 d’Arsenal contre Gérone en pré-saison, l’Espagnol a souligné que le club du nord de Londres était prêt à se montrer agressif dans sa recherche de nouveaux talents.
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« Attendez-vous à avoir des mouvements »
Interrogé directement sur la possibilité de recruter l’ailier brésilien, Arteta a pesé ses mots tout en faisant connaître ses objectifs. « Nous sommes vraiment très actifs, nous essayons d’améliorer et de faire évoluer l’équipe. C’est clair », a déclaré Arteta. « Nous nous attendons évidemment à avoir du mouvement au cours des prochaines semaines, parce que nous voulons progresser comme tout le monde.
« Et cela se voit. Le marché des transferts et nos adversaires, ce que nous faisons : nous n’allons pas rester immobiles. Et nous sommes très ambitieux quant à ce que nous voulons faire.
« Les marges sont très faibles. Et parce que nous voulons nous améliorer et que le niveau va augmenter, nous devons accroître la concurrence en interne. Nous devons nous assurer d’identifier les choses qui nous manquent dans l’équipe, afin d’avoir de plus grandes marges. Et c’est ainsi que nous devons penser. »
Arsenal prêt à réaliser un investissement record
L’intérêt pour Vinicius Junior intervient à un moment où l’avenir du joueur de 26 ans dans la capitale espagnole semble de plus en plus incertain. Avec seulement un an restant sur son contrat actuel au Bernabeu, des informations indiquent qu’Arsenal est prêt à faire exploser sa grille salariale pour attirer l’attaquant en Premier League.
Arteta a déjà évoqué la nécessité de recrues capables de faire passer le club dans une « autre dimension », et le recrutement d’un dauphin du Ballon d’Or correspondrait certainement à cette description.
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Blocage dans les négociations contractuelles à Madrid
La principale raison de l’optimisme d’Arsenal réside dans le bras de fer contractuel en cours entre Vinicius et la direction du Real Madrid. Il est rapporté que le Real Madrid pourrait être contraint à une vente à contrecœur si aucune avancée n’est trouvée rapidement, le club craignant de perdre le joueur libre l’été prochain.
Cette impasse a ouvert une porte à Arsenal, qui se positionne pour agir si les discussions en Espagne échouent complètement. Si aucun accord sur les conditions personnelles n’a encore été trouvé, l’attrait de la Premier League et le projet mené par Arteta séduiraient l’international brésilien.
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