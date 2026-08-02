Interrogé directement sur la possibilité de recruter l’ailier brésilien, Arteta a pesé ses mots tout en faisant connaître ses objectifs. « Nous sommes vraiment très actifs, nous essayons d’améliorer et de faire évoluer l’équipe. C’est clair », a déclaré Arteta. « Nous nous attendons évidemment à avoir du mouvement au cours des prochaines semaines, parce que nous voulons progresser comme tout le monde.

« Et cela se voit. Le marché des transferts et nos adversaires, ce que nous faisons : nous n’allons pas rester immobiles. Et nous sommes très ambitieux quant à ce que nous voulons faire.

« Les marges sont très faibles. Et parce que nous voulons nous améliorer et que le niveau va augmenter, nous devons accroître la concurrence en interne. Nous devons nous assurer d’identifier les choses qui nous manquent dans l’équipe, afin d’avoir de plus grandes marges. Et c’est ainsi que nous devons penser. »